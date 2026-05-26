استطلاع: 49% يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب أو أنها لن تنتصر على إيران

هبوط في نسبة رضى الإسرائيليين من الإنجازات العسكرية والسياسية في إيران* أغلبية تؤيد تعميق الحرب على لبنان وإقامة حزام أمني دائم* ترامب يدعم إسرائيل لمصالحه الشخصية* أغلبية تعتقد أن إسرائيل لن تنتصر على حماس

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الخميس، أن الإسرائيليين منقسمين حيال نتائج الحرب على إيران، لكن أكثرية بنسبة 49%، بينهم 74% من ناخبي أحزاب المعارضة، تعتقد أن إسرائيل لن تنتصر أو أنها قد خسرت في الحرب على إيران، بينما يعتقد 41%، بينهم 70% من ناخبي أحزاب الائتلاف، أن إسرائيل انتصرت في الحرب أو أنها على ما يبدو ستنتصر.

ووفقا للاستطلاع الذي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثلاثاء، فقد هبطت نسبة الرضى من "الإنجازات العسكرية" في إيران من 60% في آذار/مارس الماضي إلى 37% في أيار/مايو الجاري. وهبطت نسبة الرضى من "الإنجازات السياسية" بشكل أكبر، وبلغت 22%.

واعتبر 59% أن على إسرائيل تعميق الحرب ضد حزب الله في لبنان، وأيد 57% إقامة حزام أمني دائم في الأراضي اللبنانية.

واستمر تراجع الثقة بالجيش الإسرائيلي، من 79% في بداية آذار/مارس إلى 74% حاليا، وتراجعت الثقة بالحكومة الإسرائيلية من 34% في آذار/مارس إلى 26%، ويعتقد 63% أنه لا يوجد تضامن في المجتمع الإسرائيلي أو أن تضامنا كهذا ضئيل فحسب.

وتراجعت الثقة باستمرار برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من71% في بداية آذار/مارس إلى 68% في نيسان/أبريل ووصلت إلى 60% حاليا.

وعبر 33% عن ثقة بمستوى مرتفع برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقابل 65% الذين عبروا عن ثقة بمستوى منخفض بنتنياهو.

وتراجع تدريج الإسرائيليين لمستوى الأمن القومي، فقد وصف 38% مستوى الأمن القومي في بداية الحرب على إيران بأنه جيد أو جيد جدا، وتراجعت هذه النسبة حاليا إلى 26%. في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يصفون مستوى الأمن القومي بأنه سيئ أو سيئ جدا من 27% في بداية الحرب إلى 34% حاليا، وقال 38% إنه متوسط.

وأفاد 32% بأن شعورهم بالأمن الشخصي مرتفع أو مرتفع جدا، مقابل 26% في بداية الحرب؛ وقال 41% إن هذا الشعور لديهم متوسط، فيما قال 26% إن شعورهم بالأمن منخفض أو منخفض جد، بينما كانت هذه النسبة 32% في بداية الحرب.

ويعتقد 48% أن وضع إسرائيل الأمني قد ساء مقابل لبنان، بينما اعتبر 28% أنه تحسن؛ وقال 45% إن الوضع ساء مقابل إيران فيما اعتبر 31% أنه تحسن؛ وحسب 42% فإن الوضع الأمني ساء في الضفة الغربية مقابل 25% الذين اعتبروا أنه تحسن؛ وادعى 35% إن الوضع الأمني ساء مقابل اليمن ويعتقد 22% أنه نحسن؛ وقال 43% إن وضع إسرائيل الأمني مقابل غزة تحسن مقابل 33% الذين اعتبروا أنه ساء؛ وقال 40% إن الوضع الأمني مقابل سورية تحسن مقابل 22% الذين اعتبروا أنه ساء.

ويعتبر 42% أن إسرائيل قد انتصرت أو أنه يبدو أنها ستنتصر على حماس، بينما يعتبر 49% أنه يبدو أن إسرائيل لن تنتصر أو أنها قد خسرت الحرب ضد حماس. وقال 59% إنهم غير راضين من شكل إنفاذ وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن مقابل 31% الذين عبروا عن رضاهم.

ويرى الإسرائيليون بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه داعم لإسرائيل بشكل مشروط وأنه ليس ملتزما بشكل كبير بمصالحها الأمنية، وفي موازاة ذلك ينظر معظم الإسرائيليين إلى الصين على أنها دولة معادية أو غير ودية تجاه إسرائيل.

ويعتقد 54% أن ترامب يدعم إسرائيل فقط عندما يخدم ذلك مصالحه، ويعتقد 21% آخرون أن ترامب ليس متوقعا ولذلك يصعب الاعتماد عليه في المواضيع الأمنية. في المقابل قال 21% إن ترامب ملتزم بالدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وتراجعت نسبة الإسرائيليين الذين يرون أن ترامب ملتزم بالدفاع عن إسرائيل من 34.5% إلى 21%، وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن دعمه لإسرائيل مشروط بمصالحه من 45% إلى 54%.