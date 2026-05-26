الدولار يهبط إلى ما دون 2.86 شيكل... أدنى مستوى منذ 30 عاما

استمرار صعود الشيكل مقابل الدولار واليورو في أعقاب خفض الفائدة، وسط تقديرات بأن بنك إسرائيل لا ينوي التدخل لوقف تراجع الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.

واصل الشيكل ارتفاعه أمام الدولار واليورو، الثلاثاء، رغم خفض أسعار الفائدة، فيما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما وسط تقديرات بأن بنك إسرائيل لا يعتزم التدخل لوقف تراجع العملة الأميركية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل السعر الرسمي للدولار إلى 2.859 شيكل، فيما استقر اليورو عند 3.326 شيكل، بعد أن فقد الدولار أكثر من 3% من قيمته منذ بداية الشهر، وأكثر من 10% منذ مطلع العام الجاري.

وواصل الدولار التراجع خلال التداولات ليصل إلى نحو 2.84 شيكل، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من 30 عاما، فيما سجل اليورو أيضا انخفاضا حادا أمام العملة الإسرائيلية.

"بنك إسرائيل لا يرى مشكلة"

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرسائل الصادرة عن بنك إسرائيل بعد خفض سعر الفائدة، الإثنين، أظهرت أنه "لا يعتبر قوة الشيكل مشكلة"، بل يرى فيها عاملا قد يساهم في كبح التضخم وارتفاع الأسعار.

ونقلت عن كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي طفحوت"، رونين مناحيم، قوله إن "بنك إسرائيل لا يرى حاليا حاجة أو مبررا للتدخل للحد من ارتفاع الشيكل باستخدام أدوات أخرى"، في إشارة إلى أن البنك لا يعتزم شراء الدولار أو التدخل في سوق العملات الأجنبية خلال الفترة القريبة.

كما أشار موقع "واينت" إلى أن الأسواق فسّرت تصريحات محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، على أنها إشارة إلى عدم وجود توجه لخفض إضافي وسريع للفائدة، رغم القرار الأخير، ما عزز قوة الشيكل.

وأضاف أن الجهات الفاعلة في سوق العملات، وبينها مؤسسات استثمارية وجهات مالية كبرى، استنتجت أيضا أن بنك إسرائيل "لن يتدخل" لوقف تراجع الدولار.

أسعار الوقود وتكلفة السفر

وبحسب "واينت"، أدى انخفاض الدولار بنحو 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى تراجع كلفة الاستيراد وأسعار المواد الخام، إضافة إلى انخفاض تكاليف السفر إلى الخارج بالنسبة للإسرائيليين، بما يشمل تذاكر الطيران والفنادق واستئجار السيارات والمشتريات.

وأشار التقرير إلى أن كثيرين في إسرائيل سارعوا سابقا إلى شراء الدولار استعدادا للعطلات الصيفية عندما اقترب سعره من 3 شواكل، لكن استمرار تراجعه أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة لهم.

وأضاف أن استمرار انخفاض الدولار، إلى جانب تراجع نسبي في أسعار النفط العالمية، قد يؤدي الأحد المقبل إلى أول انخفاض بأسعار الوقود في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.