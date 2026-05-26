تقرير: رئيس الشاباك التقى دحلان في الإمارات

الشاباك يرفض التطرق إلى اللقاء: "لا نتطرق إلى جدول عمل رئيس الجهاز"* تقارير إسرائيلية: جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض تولي دحلان إدارة قطاع غزة لأنه "فشل في الماضي في القطاع"

التقى رئيس الشاباك، دافيد زيني، خلال زيارته مؤخرا للإمارات، مع القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، المقيم في أبو ظبي منذ سنين ويوصف بأنه مستشار الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد.

ورفض الشاباك التعقيب على هذا اللقاء الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصادر إقليمية وإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، وعقب جهاز الشاباك بأنه "لا نتطرق إلى جدول عمل رئيس الجهاز".

ويذكر أن دحلان أشغل في الماضي منصب رئيس الأمن الوقائي في قطاع غزة، وبقي في المنصب حتى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في العام 2007.

واعتبر دحلان لاحقا أنه خصم للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لكن تم فصله من حركة فتح وأبعد عن الساحة الفلسطينية الداخلية.

وذُكر اسم دحلان كمرشح لتولي إدارة قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة في غزة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض تولي دحلان إدارة قطاع غزة لأنه "فشل في الماضي في القطاع".

وأضافت القناة 12 أن جهاز الأمن الإسرائيلي "لا يرى بدحلان جهة ذات أهمية وقادرة على تحدي حماس، ولذلك فإنه سيضطر بالضرورة إلى الوقوف إلى جانب حماس والعمل تحت رعايتها أو التوصل إلى اتفاق معها، وهذا مناقض لأهداف الحرب ولن تسمح به إسرائيل بأي ثمن".

وتابعت القناة 12 أن "الخطر المركزي هو أن حماس قد تستخدم دحلان من أجل الحفاظ على سيطرتها وحكمها، وبذلك سيستمر بقاؤها في الحكم".