شهداء بغارات إسرائيلية وتصعيد يفاقم النزوح بالجنوب والضاحية

تصاعدت حدة المواجهات في لبنان، مع تنفيذ غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق في البقاع والجنوب، أسفرت عن سقوط شهداء ووقوع إصابات، وسط توسع في نطاق القصف وتوجيه إنذارات بإخلاء قرى عدة، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة.

سقط عدد من الشهداء، فجر الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، في تصعيد ميداني متزامن مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق القصف، وردود متبادلة مع حزب الله، ما أدى إلى موجات نزوح من مناطق عدة، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن بلدة مشغرة تعرضت لثماني غارات متتالية شكلت ما وصف بـ“حزام ناري” حول البلدة، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، في حين شهدت المنطقة حالة من التوتر الشديد.

وفي جنوب لبنان، امتد القصف ليطال مدينة النبطية وعددًا من البلدات، من بينها كفر رمان، عربصاليم، شحور، ياطر، حداثا، وجبال البطم، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف بلدتي صريفا وبرج قلاوية، ما زاد من حدة التصعيد في الجنوب.

بالتزامن مع ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع، طالبًا إخلاء منازلهم والابتعاد عنها، الأمر الذي تسبب بموجات نزوح جديدة، خاصة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في لبنان، وتهديدات سياسية وعسكرية بتكثيف الهجمات، حيث أكد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية ستتصاعد ضد حزب الله.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذه هجمات ضد مواقع إسرائيلية في الشمال، مستهدفًا تجمعات لآليات وجنود في مواقع عدة باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية وقذائف مدفعية، بينها مواقع في الخيام وثكنة أفيفيم وموقع المطلة، إضافة إلى استهدافات في مستوطنة مسغاف عام.