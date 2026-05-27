التحقيق مع شرطي في "لاهف 433" بشبهة التواصل مع "عميل إيراني"

"ماحاش" تحقيق مع محقق في وحدة "لاهف 433" الحساسة في الشرطة الإسرائيلية بشبهة التواصل مع "عميل إيراني".

يخضع محقق في وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، بشبهة التواصل مع "عميل إيراني"، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عن "ماحاش"، مساء الأربعاء.

وجاء في البيان أن التحقيق فُتح بعد معلومات وردت من قسم "باراك" في وحدة "لاهف 433" نفسها، فيما لم تكشف "ماحاش" تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة أو الاتصالات المنسوبة إلى الشرطي.

وتُعد "لاهف 433" من أبرز الوحدات المركزية في إسرائيل، وتختص بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجريمة الدولية، وتضم وحدات مختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والاقتصادية وجرائم الإنترنت والعنف ضد القاصرين.

وأضاف البيان أن الشرطي أُوقف أمس وخضع للتحقيق في مكاتب "ماحاش"، قبل أن يُفرج عنه لاحقا إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة، فيما أكدت الوحدة أن التحقيق في القضية "لا يزال متواصلا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشبهات ظهرت خلال فحوصات روتينية أجرتها وحدة السايبر في "لاهف 433"، حيث رُصدت علاقة رقمية بين الشرطي وجهة إيرانية، قبل تحويل المعلومات مباشرة إلى "ماحاش".

وبحسب التقارير، فإن الشرطي تلقى عرض عمل عبر تطبيق "تليغرام"، قال إنه قُدّم له على أنه "عمل مكتبي"، وادعى أنه بدأ يشك بعد عدة أيام بأن الجهة التي تواصلت معه "جهة أجنبية"، قبل أن يبلغ قادته بذلك.

كما أشارت إلى أن ذلك حصل حصل قبل نحو نصف عام، وأن جهاز الأمن العام ("الشاباك") كان مشاركا في متابعة القضية. وذكرت التقارير أن الشرطي أُرسل بعد التحقيق معه إلى الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام، كما أُبعد لعشرة أيام عن الشرطة.

وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد ملحوظ في ملفات التحقيق والاعتقال داخل إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحق مواطنين إسرائيليين وعسكريين وعناصر أمن، بشبهات تتعلق بالتواصل مع جهات إيرانية أو "التخابر مع جهات خارجية".

وتزايدت هذه القضايا بصورة لافتة منذ بدء المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو 2025، ثم الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة على طهران في نهاية شباط/ فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية متواصلة من محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين وتنفيذ مهام أمنية وعسكرية داخل إسرائيل، بحسب ما تعلنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تباعا، بما في ذلك في بيانات تصدر عن الشرطة والشاباك.

ومن أبرز هذه القضايا، تقديم لائحة اتهام ضد جنديين في سلاح الجو الإسرائيلي، بعد اعتقالهما خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، بشبهة التجسس لصالح طهران وتنفيذ مهام بتوجيه من جهات استخباراتية إيرانية مقابل المال.

وبحسب لائحة الاتهام، شملت المهام نقل معلومات مصنفة عن أنظمة طائرات مقاتلة، وتصوير قواعد عسكرية ومنشآت حساسة، فيما كشفت تقارير إسرائيلية أن أحد الجنديين طُلب منه اغتيال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، إضافة إلى جمع معلومات وصور تتعلق بمسؤولين سياسيين وعسكريين وبطاريات "القبة الحديدية" وأنظمة الدفاع الجوي.