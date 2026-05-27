زامير: هيكل النظام الإيراني تصدّع والغموض يكتنف مستقبله واستقراره

عدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير نظام إيران متصدعا ومستقبله غامضا، وذلك خلال تدشين طائرة تزويد بالوقود جديدة هبطت بقاعدة "نيفاتيم"، فيما أكد قائد سلاح الجو، مواصلة ضرب حزب الله، واغتيال قادة حماس.

عدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن هيكل النظام الإيراني، "قد تصدّع"، وأن "الغموض" يكتنف مستقبله واستقراره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها زامير، الأربعاء، في حفل تدشين سرب جديد للتزود بالوقود، بعد استلام طائرة جديدة من طراز طراز "بوينغ KC-46"، والتي قال خلالها إن "هيكل النظام (الإيراني)، قد تصدّع بشكل ملحوظ، ومستقبله واستقراره يكتنفهما الغموض".

وأضاف أن "قادته يُلاحَقون، ودُمّرت معظم قدراته العسكرية، وتأخر برنامجه النووي سنوات، وينهار اقتصاده، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، استلام "أول طائرة من نوعها للتزود بالوقود والنقل في سلاح الجو الإسرائيلي، برئاسة رئيس الأركان، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، عومِر تيشلر".

وأضاف أن "الطائرة، وهي من طراز بوينغ KC-46 ’غدعون’، هبطت اليوم الأربعاء في قاعدة ’نيفاتيم’ الجوية، وانضمت إلى سرب التزود بالوقود الجديد الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "هذه الطائرة الأولى من بين ست طائرات للتزود بالوقود اشترتها بعثة المشتريات التابعة لوزارة الأمن في الولايات المتحدة، وتنضم إلى عملية تعزيز واسعة النطاق تُجريها وزارة الأمن، لصالح الجيش الإسرائيلي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "طائرات التزود بالوقود، تُمكّن من زيادة المدى العملياتيّ، ومدة التحليق للطائرات المقاتلة، إلى جانب قدرات نقل مبتكرة متعددة المهام، ويُمثّل استلام هذه الطائرة الجديدة تعزيزًا كبيرًا لتفوق سلاح الجو في العمليات متعددة الجبهات، والعمليات في المناطق البعيدة".

وقال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي، عومِر تيشلر في كلمته، إن "القوة الجوية، قدرة إستراتيجية تُزوّد ​​الطائرات المقاتلة بالوقود، وتُوسّع نطاق العمليات، وتُعزّز فاعلية القوة في كل مجال، وفي كل ميدان، والنظام في إيران، الذي وضع نصب عينيه هدف تدمير إسرائيل، وُوجه بقوة نارية لم يُدركها، ولم يتوقعها، وعجز عن صدّها".

وأضاف: "حتى في هذه الساعة، القوات الجوية في الجو، وطائراتها وأفرادها يعملون من الجو والأرض، يشنّون هجمات على حزب الله بقوة، بالتنسيق مع المقاتلين على الأرض، لحماية سكان الشمال، والعمليات المتكررة لاغتيال قادة حماس في غزة، وهم على أهبة الاستعداد لأي تطور".

وتابع: "طائرة ’غدعون’ التي هبطت للتو... تضيف عنصرا هاما من القوة إلى القدرات الإستراتيجية للقوات؛ المزيد من الوقود، والمزيد من الشحنات، ومدى أبعد، والمزيد من القدرات".