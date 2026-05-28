استطلاع: آيزنكوت يزداد قوة والليكود متصدّرا رغم تراجعه

أظهر استطلاع تفوق حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بـ23 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على تحالف "بِياحد" (بينيت ولبيد). وفي حين يحصد اندماج "بِياحد" مع حزب "يشار" (آيزنكوت) 38 مقعدا، حافظ نتنياهو على صدارته في الملاءمة لرئاسة الحكومة أمام منافسيه كافة.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الخميس، تفوُّق حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على التحالُف الذي يجمع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، حال أُجريت الانتخابات اليوم، إلا أنه يتراجع بمقدين.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، فإنه لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لتحصَّل الليكود على 23 مقعدا، متراجعا بذلك بمقعدين عن الاستكلاع السابق الذي أجرته القناة، ومتفوّقا بمقعد واحد فقط على "بِياحد"- تحالف بينيت ولبيد، الذي يحصل على 22 مقعدًا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي:

الليكود: 23 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 22 مقعدا.

"يَشار": 17 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 11 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 4 مقاعد.

ولا يتجاوز كل "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

ماذا لو انضمّ آيزنكوت إلى بينيت ولبيد؟

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالُفا يجمع "بِيحاد"، و"يشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، سيحصل على 38 مقعدًا في انتخابات تُجرى اليوم، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق للقناة ذاتها.

وعلى الرغم مع ذلك، عند النظر إلى قائمتَي الحزبين بشكل منفصل، فإنهما يحصلان على 39 مقعدًا؛ 22 لـ"بياحد" و17 ليشار".

وجاءت نتائج الاستطلاع بانضمام آزنكوت إلى بينيت ولبيد على النحو الآتي:

تحالف "بِياحد" مع "يشار": 38 مقعدا.

الليكود: 23 مقعدا.

"الديمقراطيون": 11 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 4 مقاعد.

الملاءمة لرئاسة الحكومة

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، ليتفوّق نتنياهو على منافسيه.