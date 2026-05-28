اعتقال فتى عربي للاشتباه بقتله شخصا وزوجته بادّعاء أن الخلفية "قوميّة"

اعتقلت الشرطة وجهاز "الشاباك" فتى عربيا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مزدوجة لزوجين يهوديين عُثر عليهما مقتولين بالرصاص، فيما مدّدت المحكمة اعتقاله لثمانية أيام، بادّعاء وجود "دوافع قومية" للعملية وأدلةتربطه بها.

من موقع جريمة قتل في اللد (توضيحية من الأرشيف)

اعتقلت الشرطة فتى عربيا، يبلغ من العمر 17 عامًا، للاشتباه في قتل زوجين يهوديين، عُثر عليهما مقتولين بإطلاق رصاص داخل سيارة، الجمعة الماضي، في منطقة مفتوحة، وسط البلاد.

وقد مددت محكمة في "ريشون لتسيون"، اعتقال الفتى لمدة ثمانية أيام، بادّعاء الاشتباه بأن القتل نُفِّذ على خلفية "قومية".

ويشارك في التحقيق شرطة منطقة وسط البلاد، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، فيما يُتهم الفتى بارتكاب بجريمة قتل مزدوجة"بدوافع قومية"، فيما يزعم محققون أن لديهم "أدلة قوية" تربط الفتى المشتبه به بالقتل.

وبحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، فقد عزّزت نتائج تشريح جثة القتيل شكوك الشرطة في أن الزوجين قُتلا عمدًا.

واشتبهت الشرطة في البداية أن الزوج قد عمد إلى قتل زوجته ووضع حدّا لحياته، إلا أنه عُثر على مسدس القتيل، الذي كان بحوزته لعمله حارسَ أمن، في خزنة منزل الزوجين، في حين لم يُعثر حتى الآن على المسدس الذي استُخدم في إطلاق النار عليهما.

وكان هاتفا الزوجين مُغلقين، حينما عُثر على جثّتيهما.