محادثات واشنطن: إسرائيل تربط أي انسحاب من لبنان بخطوات ضد حزب الله

إسرائيل تستعد لمحادثات أمنية مع لبنان برعاية أميركية في البنتاغون، وسط توجه لربط أي انسحاب إضافي أو تخفيف للعمليات العسكرية بإجراءات ميدانية يتخذها الجيش اللبناني ضد حزب الله، في ظل تشكيك إسرائيلي بقدرة بيروت على فرض سيطرتها جنوبا.

تستعد إسرائيل ولبنان، اليوم الجمعة، لإطلاق مسار محادثات أمنية في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بمشاركة وفدين عسكريين من الجانبين وبرعاية أميركية، في وقت تشير فيه تقديرات إسرائيلية إلى أن تل أبيب ستسعى إلى ربط أي انسحاب إضافي من الأراضي اللبنانية أو أي تقليص لنشاطها العسكري بـ"خطوات عملية" ضد حزب الله في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك في ظل التصعيد للعمليات البرية والجوية الإسرائيلية في إطار عدوانها على لبنان، بينما يستعد الجانبان لعقد محادثات جديدة في واشنطن، يبدأها وفدان عسكريان في البنتاغون، اليوم، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب المتواصلة منذ الثاني من آذار/ مارس.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المحادثات ستجري بمشاركة ثلاثة ضباط لبنانيين وثلاثة ضباط إسرائيليين برتبة عميد، إلى جانب ثلاثة مسؤولين من الجيش الأميركي، في إطار مسعى أميركي لبحث بدائل للترتيبات الأمنية المعمول بها منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ووفقا للتقرير، ترى الولايات المتحدة وإسرائيل أن آليات الرقابة والتنفيذ التي قامت عليها تلك الترتيبات لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي دفع واشنطن إلى الدفع نحو إنشاء آلية رقابة جديدة تعتبرها "أكثر فاعلية" على الحدود وفي الجنوب اللبناني.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهدف المركزي لتل أبيب يتمثل في الحصول على خطوات ميدانية ملموسة من جانب الجيش اللبناني ضد البنية العسكرية لحزب الله، مقابل بحث تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي أو الانسحاب من مناطق إضافية.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة أن إسرائيل ستتبنى خلال المحادثات مقاربة تقوم على "العصا والجزرة"، عبر مواصلة الضغط العسكري من جهة، وإبداء استعداد لخفض وتيرة العمليات من جهة أخرى إذا اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات تعتبرها إسرائيل كافية على الأرض.

كما نقل التقرير عن تقديرات أميركية وإسرائيلية أن أحد التحديات الأساسية يتمثل في مدى قدرة الدولة اللبنانية واستعدادها لفرض سلطتها في المناطق التي ينشط فيها حزب الله جنوبي البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط الأميركية على بيروت تتزايد في الآونة الأخيرة، وتشمل التلويح بعقوبات على شخصيات لبنانية والتحذير من أن استمرار الدعم المقدم للجيش اللبناني قد يرتبط بإحراز تقدم ملموس في هذا الملف.

وفي المقابل، أورد التقرير أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يعارض مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل، ويعتبر أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار ووقف التصعيد المستمر في جنوب لبنان.

كما نقلت القناة عن مصادر أميركية قولها إن مجرد انعقاد المحادثات يعكس اقتناع الجانبين بوجود فائدة من اختبار إطار جديد للتفاهمات الأمنية، رغم أن التوقعات بشأن نتائجها لا تزال محدودة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المحادثات لا تتعلق فقط بانتشار القوات وآليات الرقابة أو سلاح حزب الله، بل "تشكل اختبارا أوسع لقدرة الدولة اللبنانية على ترجمة سيادتها المعلنة إلى سيطرة فعلية على الأرض، ولإمكانية أن تعدّل إسرائيل مستوى استخدام القوة العسكرية تبعا لأي تقدم قد يتحقق من الجانب اللبناني".

وأضافت المصادر أن أزمة الثقة بين الطرفين ما تزال عميقة، إذ تشكك إسرائيل في قدرة لبنان ورغبته في اتخاذ خطوات مؤثرة ضد حزب الله، فيما تسود في لبنان شكوك بشأن استعداد إسرائيل لوقف هجماتها حتى في حال التوصل إلى تفاهمات جديدة.

مسؤول لبناني: نتمسك بوقف النار والسيادة في محادثات البنتاغون

في المقابل، قال مصدر رسمي لبناني إن الوفد العسكري المشارك في المحادثات الأمنية المنعقدة في البنتاغون عقد، أمس الخميس، اجتماعا تحضيريا مع الفريق الأميركي، مشيرا إلى أن الوفد يضم ستة ضباط برئاسة العميد الركن جورج رزق الله.

وأوضح المصدر أن الأرضية التي ينطلق منها الوفد اللبناني تتمثل في المطالبة بوقف إطلاق النار أولا، إلى جانب طرح آلية لتطوير عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مؤكدا أن مهمة الوفد ذات طابع تقني وأن حدود تفويضه تقتصر على الحفاظ على السيادة اللبنانية.

وأضاف المصدر أنه لا إمكانية لأي عمل ميداني للجيش اللبناني في جنوب البلاد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن القوات الإسرائيلية "لا يمكن أن تكون شريكة في التعامل مع أي منطقة تجريبية"، في إشارة إلى المقترحات المطروحة خلال المحادثات الجارية برعاية أميركية.