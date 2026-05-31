اعتقال 3 أشخاص من الضفة الغربية بشبهة تزويد الفتى المشتبه بقتل زوجين يهوديين بالسلاح

اعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين من بلدة دير بلوط في الضفة الغربية المحتلة، بشبهة تزويد الفتى العربي (17 عاما)، المشتبه بتنفيذه جريمة قتل الزوجين الإسرائيليين، بالمسدس الذي استُخدم في الجريمة.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ("كان")، مساء اليوم الأحد، فإن الشبان الثلاثة اعتُقلوا قبل يومين، بعد أن اعترف الفتى المشتبه به خلال التحقيق بتنفيذ الجريمة، وقاد المحققين إلى مكان السلاح المستخدم، كما دلّهم على الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم زوّدوه به.

وذكرت التقارير أن أحد المعتقلين من دير بلوط كان قد عمل سابقا مع الفتى المشتبه به في نقل بضائع إلى متجر أثاث يملكه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ("الشاباك") قد أعلنا، الأسبوع الماضي، اعتقال الفتى من للاشتباه بضلوعه في قتل الزوجين اليهوديين، اللذين عُثر عليهما مقتولين بالرصاص داخل سيارتهما في منطقة مفتوحة قرب اللد.

وارتفع عدد المعتقلين في القضية إلى ثمانية أشخاص، بينهم الفتى المشتبه به، ووالده، وثلاثة من أشقائه، إضافة إلى الفلسطينيين الثلاثة من دير بلوط. كما فرضت السلطات حظرا على لقاء جميع المعتقلين بمحاميهم، فيما رفضت المحكمة، اليوم، استئنافا قدّمه وكلاء الدفاع ضد هذا الإجراء.

وكان الزوجان قد عُثر عليهما مقتولين داخل مركبتهما قبل نحو أسبوع، فيما ترجّح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تكون الحادثة على خلفية "قومية"، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى جريمة قتل مزدوجة أو حادثة قتل أعقبها انتحار.