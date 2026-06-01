ترامب: أوقفت تحركًا نحو بيروت... إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار

ترامب يعلن أنه تدخّل لوقف تحرك عسكري إسرائيلي نحو بيروت، معلنًا التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تقارير عن ضغوط أميركية أرجأت هجومًا على الضاحية؛ ترامب: "المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة".

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن ضغوط أميركية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، الإثنين، فإن إسرائيل كانت تستعد منذ ساعات الصباح لتنفيذ ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب التهديدات العلنية التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلا أن تدخلا أميركيا أدى إلى تأجيل الهجوم في هذه المرحلة.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه أجرى "اتصالًا مثمرًا للغاية" مع نتنياهو، مؤكدا أنه "لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت"، وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك "أُعيدت بالفعل".

وأضاف أنه أجرى، عبر "ممثلين رفيعي المستوى"، اتصالات مع حزب الله، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، بحيث "لن تهاجم إسرائيل حزب الله، ولن يهاجم حزب الله إسرائيل"، على حد تعبيره.

وفي منشور منفصل، قال ترامب إن المحادثات مع إيران "تتواصل بوتيرة سريعة"، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران رغم التصعيد الأخير في لبنان والتوتر الذي رافق التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إعلان ترامب بشأن لبنان، وكتب عبر منصة "إكس": "دولة تابعة بالكامل"، في إشارة إلى ما اعتبره ارتهانًا للقرار الأميركي في إدارة الحرب والتصعيد على الجبهة اللبنانية.

بدوره،دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نتنياهو إلى رفض الضغوط الأميركية المتعلقة بلبنان، ومواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله، وذلك في أعقاب ترامب التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب.

وقال بن غفير مخاطبًا نتنياهو: "لقد قلت إن رئيس الحكومة القوي يقول للرئيس الأميركي: نعم عندما يكون ذلك ممكنًا، ولا عندما يكون ذلك ضروريًا. هذا هو الوقت المناسب لنقول لصديقنا ترامب: لا". وأضاف: "الآن هو الوقت للقيام بما هو مطلوب وضروري، وضرب حزب الله، وإطلاق يد مقاتلينا، وإعادة الأمن إلى الشمال".

وذكرت "كان 11" أن التحذير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية، والدعوة إلى إخلائها، لم يكن يهدف فقط إلى التمهيد لهجوم محتمل، بل شكّل أيضًا أداة ضغط لدفع حزب الله إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن الساعات الأخيرة شهدت "محادثات مكثفة" بين إسرائيل والولايات المتحدة، شملت اتصالًا هاتفيًا بين نتنياهو وترامب، إلى جانب اتصالات على مستويات سياسية وأمنية ومهنية مختلفة، بهدف منع مزيد من التصعيد والحفاظ على المسار التفاوضي الجاري بشأن لبنان.

وبحسب التقرير، تدرك إسرائيل أن تنفيذ ضربة واسعة في بيروت قد ينعكس سلبًا على المحادثات المقررة الثلاثاء بين إسرائيل ولبنان، والتي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت "كان 11" إلى أن هذه المحادثات ما زالت قائمة حتى الآن، رغم التهديدات المتبادلة والتصعيد الميداني.

وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يقود الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار أوسع، ومن المقرر أن يشارك في المحادثات المرتقبة ويستضيفها، فيما تتمسك إسرائيل، وفق التقرير، بموقفها الرافض للانسحاب من جنوب لبنان في المرحلة الحالية.

وفي المقابل، أفاد التقرير بأن إسرائيل مارست ضغوطًا مكثفة خلف الكواليس لإقناع الإدارة الأميركية بالموافقة على تنفيذ الهجوم على بيروت، باعتباره ردًا على توسيع حزب الله نطاق هجماته الصاروخية، إلا أن الموقف الأميركي لم يُحسم قبل إعلان ترامب.

وربط التقرير بين التردد الأميركي والتهديدات الإيرانية الأخيرة، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس تداعيات أي هجوم واسع على بيروت في ظل تحذيرات إيرانية من ردود مباشرة وتوسيع دائرة المواجهة الإقليمية.

واعتبرت القناة أن إسرائيل تمكنت حتى الآن من "الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية"، إلا أنها أشارت إلى أن من "غير الواضح ما إذا كانت المصلحة الإسرائيلية ستغلب هذه المرة على المصلحة الأميركية"، على حد تعبيرها.

مخاوف إسرائيلية من التراجع عن مهاجمة بيروت

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود مخاوف متزايدة لدى جهات أمنية ومسؤولين إسرائيليين من تراجع إسرائيل عن تهديدها بشن هجوم على بيروت، في ظل حالة من الضبابية التي سادت خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير الضربة التي لوّحت بها الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب القناة، تعززت هذه المخاوف في أعقاب التهديدات الإيرانية الأخيرة، إلى جانب ما وُصف في إسرائيل بـ"استعداد حزب الله لوقف إطلاق النار"، وهي خطوة ترى جهات إسرائيلية أنها تهدف إلى إحباط الهجوم الإسرائيلي المخطط له على بيروت.

وأضافت القناة أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن التهديد الإيراني باستهداف سكان شمال إسرائيل يُنظر إليه في الولايات المتحدة باعتباره تهديدًا مباشرًا لإسرائيل نفسها، الأمر الذي يزيد من حساسية الموقف لدى الإدارة الأميركية.

كما أشارت إلى أن واشنطن تخشى أن تكون طهران بصدد التهديد بإعادة إشعال الحرب في توقيت لا يتناسب مع حسابات إدارة الرئيس الأميركي، ترامب، وبطريقة قد تخرج عن نطاق سيطرتها.

وفي ظل استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد تعليمات الجبهة الداخلية في شمال البلاد ليوم إضافي حتى مساء الثلاثاء، ما يعني استمرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية وتقييد التجمعات في المناطق الشمالية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الإثنين، إنذارًا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت دعاهم فيه إلى الإخلاء، بعد ساعات من إعلان نتنياهو وكاتس أنهما أعطيا تعليمات للجيش بالاستعداد لاستهداف الضاحية، ملوحين بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.

وفي موازاة ذلك، صعّدت إيران من لهجتها حيال التطورات في لبنان. وهدد الحرس الثوري الإيراني بـ"فتح جبهات جديدة" إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان وقطاع غزة، معتبرا أن استمرار الهجمات يشكل مساسًا بالأمن القومي الإيراني وبحلفاء طهران في المنطقة.

كما حذر محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري والمستشار الحالي للمرشد الإيراني، من أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، فيما تحدثت تقارير إيرانية عن بحث خيارات لتفعيل جبهات إضافية، من بينها باب المندب، إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان طهران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة، في خطوة عكست تصاعد التوتر بين المسارين اللبناني والإيراني.