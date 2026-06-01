فرنسا تحظر المشاركة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" للأسلحة بباريس

فرنسا تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض "يوروساتوري" العسكري في باريس، بما يشمل حظر إقامة جناح رسمي ومشاركة ممثلي الحكومة، إلى جانب تقييد عرض الأسلحة الهجومية من قبل الشركات العسكرية الإسرائيلية. وردّت وزارة الأمن الإسرائيلية بمهاجمة القرار.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض "يوروساتوري" العسكري، المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة الوزارة في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه.

وبحسب الوزارة، يشمل القرار الفرنسي حظر مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في المعرض، ومنع إقامة جناح رسمي لإسرائيل، إلى جانب حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط.

وقالت الوزارة إن القرار يفرض قيودًا على الشركات الأمنية الإسرائيلية بصورة تختلف عن المعايير المطبقة على جهات أخرى مشاركة في المعرض، معتبرة أن الخطوة تتعارض مع الأعراف المتبعة في المعارض الدفاعية الدولية.

وفي بيان شديد اللهجة، هاجمت وزارة الأمن الإسرائيلية القرار الفرنسي، واعتبرته "قرارًا مخزيًا" تحركه، بحسب ادعائها، اعتبارات سياسية وتجارية، مضيفة أن فرنسا "تختار مرة تلو الأخرى الوقوف إلى الجانب الخطأ من التاريخ".

كما اتهمت الوزارة باريس بالتصرف على نحو "يتناقض مع القيم التي تدّعي تمثيلها"، معتبرة أن القرار يهدف إلى استبعاد الصناعات العسكرية الإسرائيلية من المعرض تحت غطاء اعتبارات سياسية.

وأضافت أن الأنظمة العسكرية الإسرائيلية أثبتت، بحسب وصفها، "قدرات استثنائية من حيث الدقة والفعالية" في مواجهة ما سمّته "منظمات وأنظمة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي".

ويأتي القرار الفرنسي في ظل توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على لبنان والإبادة في غزة، وتزايد الانتقادات الفرنسية للسياسات الإسرائيلية وللأوضاع الإنسانية في القطاع.

فرنسا تؤكد حظر "الأسلحة الهجومية الإسرائيلية" في المعرض

من جانبها، أكدت فرنسا حظر عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري (Eurosatory) للدفاع والأمن في نسخته للعام 2026 والذي يُقام قرب باريس في وقت لاحق من حزيران/يونيو، بحسب ما أفاد المنظمون.

وردا على سؤال بشأن بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجت فيه على قيود، قال رئيس شركة COGES Events شارل بودوان، المنظمة للمعرض، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنّه بناء على قرار الحكومة الفرنسية "يُسمح فقط للعارضين الإسرائيليين الذين سيعرضون أنظمة دفاع مضادة للصواريخ البالستية ومضادة للطائرات".