لجنة الكنيست تقرر التصويت بالقراءة الأولى على حل الكنيست اليوم

لجنة الانتخابات المركزية: الانتخابات ستجري في موعد يقرره الكنيست حتى لو كان الموعد أقل من تسعين يوما من تاريخ حل الكنيست، ويفضل ألا يتم إجراء الانتخابات قبل أقل من 83 يوما من تاريخ حل الكنيست

صادقت لجنة الكنيست اليوم، الإثنين، على طرح مشروع قانون حل الكنيست في الهيئة العامة، بعد ظهر اليوم، للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بتأييد 8 أعضاء كنيست ومعارضة أربعة.

وحسب مشروع القانون، فإن موعد الانتخابات يتراوح بين 8 أيلول/سبتمبر المقبل و20 تشرين الأول/أكتوبر، فيما أعلن الائتلاف أنه سيعلن عن موافقته النهائية على موعد الانتخابات قبيل التصويت على مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

وأعلن القائم بأعمال مدير لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنة، أن اللجنة ستجري الانتخابات في موعد يقرره الكنيست حتى لو كان الموعد أقل من تسعين يوما من تاريخ حل الكنيست، وأضاف أنه يفضل ألا يتم إجراء الانتخابات قبل أقل من 83 يوما من تاريخ حل الكنيست. وليس واضحا حاليا موعد التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة.

وأشار ليفنة إلى أن موعد الانتخابات قد يكون خلال فترة الأعياد اليهودية، وأضاف أن تاريخ 15 أيلول/سبتمبر هو الموعد الأكثر تعقيدا بالنسبة للجنة الانتخابات المركزية، لأن الفترة الزمنية لفرز مغلفات الاقتراع المزدوجة ومراقبة نزاهة الانتخابات ستتقلص بـ25 ساعة.