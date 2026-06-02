ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية بـ30% في 2025

وزارة الأمن: استخدام الأسلحة الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان والحرب على إيران في حزيران/يونيو الماضي، أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، و15% من مبيعات الأسلحة كانت لدول عربية

ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية من 14.8 مليار دولار في العام 2024 إلى 19.2 مليار دولار (ما يزيد عن 53 مليار شيكل) في العام 2025، وبذلك تضاعفت مبيعات الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة وارتفعت 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وسجلت صفقات الأسلحة مع حكومات أجنبية رقما قياسيا، العام الماضي، وبلغ حجمها حوالي 10 مليارات دولار، و53% من مجمل الصفقات كانت قيمة الصفقة الواحدة 100 مليون دولار على الأقل، حسب البيان.

وشكلت مبيعات الصواريخ والقذائف الصاروخية وأنظمة الدفاع الجوي 29% من مجمل الصفقات، وارتفعت مبيعات أجهزة المراقبة الإلكترونية 22% من الصفقات قياسا بـ6% في العام الذي سبقه، وبلغت مبيعات الطائرات الموجهة عن بعد 11% من الصفقات، والرادارات وأجهزة القتال الإلكتروني 11%، وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات المحوسبة 7%، والمركبات العسكرية والمركبات المدرعة 2%، والأقمار الاصطناعية والأنظمة الفضائية 3%، وأنظمة استخباراتية ومعلوماتية وسيبرانية 2%، والذخيرة 1%، ووسائل الرؤية ومنصات إطلاق 6% وطائرات بدون طيار 4%.

وأشار البيان إلى أن استخدام الأسلحة الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان والحرب على إيران في حزيران/يونيو الماضي، أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

وسجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أوروبية أعلى نسبة وبلغت 36%، وإلى دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 32%، وإلى دول عربية 15%، وأميركا الشمالية 13%، أميركا الجنوبية 2% وأفريقيا 2%.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في الوقت الذي تتفاخر فيه وزارة الأمن بإنجازات الصناعات الأمنية وحجم الصادرات، فإن الوزارة ما زالت مدينة بمبالغ طائلة للصناعات العسكرية، تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل والتي لم تسدد حتى الآن.