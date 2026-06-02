شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان رغم "التهدئة"

استمرت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس ترامب التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار. وشهدت المنطقة غارات إسرائيلية وعمليات عسكرية متبادلة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لدفع الأطراف نحو تثبيت التهدئة.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل ثلاثة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية – الخردلي في جنوب البلاد. وتأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات على الجبهة اللبنانية، فيما لم تتضح بعد هوية الضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن الاستهداف.

فقد شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا ميدانيا متبادلا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عددا من البلدات الجنوبية، بينها دبين وشوكين وبرعشيت وبلاط والمروانية، بالتزامن مع عمليات تفجير داخل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات عسكرية، من بينها استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بواسطة مسيّرة انقضاضية، إضافة إلى قصف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق حدودية جنوب لبنان، مؤكداً مواصلة التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلي.

وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الأولوية بالنسبة للبنان تتمثل في التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، بغض النظر عن ارتباطه بالملف الإيراني أو فصله عنه.

وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل إطلاق رسائل تصعيدية، إذ شدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته المقررة في جنوب لبنان، ملوحًا باستهداف أهداف في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله.

كما أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل التحرك عسكريًا أينما رأت ضرورة لذلك داخل لبنان، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى رفض الضغوط الأميركية وعدم القبول بأي ترتيبات لوقف إطلاق النار.

في المقابل، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن استمرار الاجتماعات التفاوضية خلال اليومين المقبلين للبناء على التقدم الذي تحقق، مشيرة إلى أن المقترح الأميركي يقوم على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل.

كما أكدت تلقيها إشارات إيجابية بشأن موافقة الجانبين على الترتيب المقترح، فيما شدد ترامب على أن إسرائيل وحزب الله سيلتزمان بوقف الهجمات المتبادلة، وأن أي تحرك عسكري إسرائيلي باتجاه بيروت تم إلغاؤه.