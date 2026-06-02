خسائر بالمليارات: كيف حوّل ارتفاع الشيكل نمو الصادرات الإسرائيلية إلى تراجع؟

رغم نمو الصادرات الإسرائيلية بالدولار خلال الأشهر الأولى من العام، أظهرت معطيات جديدة أن قوة الشيكل حولت هذا النمو إلى تراجع فعلي، مع خسائر بمليارات الشواكل طالت معظم القطاعات الصناعية، وسط تحذيرات من تداعيات على الاستثمار والتشغيل.

أظهرت معطيات جديدة أن الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل أمام الدولار أدى إلى تقليص العائدات الفعلية للصادرات الإسرائيلية، رغم تسجيلها نموا بالدولار، إذ تحولت زيادة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى تراجع فعلي عند احتساب الإيرادات بالعملة المحلية.

وبحسب تحليل أعده اتحاد الصناعيين الإسرائيلي استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، ونشرته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فإن الصادرات الصناعية الإسرائيلية، باستثناء الألماس، ارتفعت بنسبة 5% بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2026، من 17.5 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.

إلا أن الصورة تنقلب عند تحويل هذه الإيرادات إلى الشيكل، إذ تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 10%، من 63.4 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 56.7 مليار شيكل هذا العام، ما يعكس خسارة فعلية تقارب 6.7 مليارات شيكل.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الشيكل تعزيز مكاسبه أمام الدولار، بعدما فقدت العملة الأميركية نحو 12% من قيمتها مقابل الشيكل منذ بداية العام، ونحو 20% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ووفقا للمعطيات، انعكس تراجع العائدات على معظم قطاعات الصناعات الإسرائيلية، إذ سجل 21 فرعا من أصل 27 فرعا صناعيا انخفاضا في الصادرات عند احتسابها بالشيكل.

وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)، الذي يشكل نحو 42% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.6% بالدولار، لكنها تحولت إلى تراجع بنسبة 11% بالشيكل، ما يعني خسارة تقدر بنحو 3 مليارات شيكل.

كما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات بنسبة 5% بالدولار، لكنها تراجعت بنحو 11% بالشيكل، بخسائر وصلت إلى 2.4 مليار شيكل، فيما سجل قطاع الكيماويات نموا بنسبة 2% بالدولار، تحول إلى تراجع بنسبة 13% بالشيكل، بخسائر تقدر بنحو 1.7 مليار شيكل.

أما قطاع الأدوية، فتراجعت صادراته بنسبة 6% بالدولار، وعمّق ارتفاع الشيكل هذا التراجع إلى نحو 20% عند احتسابها بالعملة المحلية، بما يعادل نحو 477 مليون شيكل. كما سجل قطاع المطاط والبلاستيك انخفاضا بنسبة 18% بالشيكل، بخسائر قاربت نصف مليار شيكل.

وسجلت الصناعات التقليدية أكبر نسبة تراجع، إذ انخفضت صادراتها بنسبة 4.3% بالدولار، لكنها تراجعت بنسبة 18.3% بالشيكل، بخسائر قدرت بنحو 904 ملايين شيكل.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعيين، نتانئيل هايمان، إن المعطيات تعكس "ضررا مباشرا في القطاعات الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي"، محذرا من تآكل القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية نتيجة قوة الشيكل.

وأضاف أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى خسارة استثمارات وإغلاق مصانع وفقدان وظائف، داعيا بنك إسرائيل والحكومة والجهات التنظيمية إلى التدخل بشكل سريع ومنسق لمعالجة تداعيات ارتفاع قيمة العملة المحلية.