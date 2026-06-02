كاتس: الجيش الإسرائيلي يبحث تنفيذ توغّلات جديدة في لبنان

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يبحث تنفيذ توغّلات جديدة إضافية في لبنان، وتوسيعها "بحسب الحاجة"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، تهدئة بين تل أبيب وحزب الله.

جاء ذلك خلال مشاركة كاتس، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الذي عُني بصادرات الأسلحة الإسرائيلية، مع إدارة وزارة الأمن، ورؤساء الصناعات الأمنية في إسرائيل.

وقال كاتس إن "السياسة الإسرائيلية في لبنان واضحة: قام الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ حتى الخط الأصفر، بهدف إزالة خطر الغارات والنيران المباشرة على البلدات الإسرائيلية، انطلاقًا من مبدأ أساسي، هو منع السكان من مغادرة الشمال، ولاحقًا، عززت القوات الإسرائيلية سيطرتها على المنطقة حتى حصن (قلعة الشقيف)، الذي أصبح موقعًا إستراتيجيًا وجزءًا من المنطقة الأمنية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 كيلومتر مربع. وللمقارنة، تبلغ مساحة غزة بأكملها 365 كيلومترًا مربعًا".

وأضاف أن "دور المنطقة الأمنية يتمثّل في حماية البلدات الإسرائيلية، وقوات الجيش الإسرائيلي، ولا يوجد سكان في هذه المنطقة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على إحباط مخططات (العناصر) وأسلحتهم وبنيتهم ​​التحتية، سواءً فوق الأرض أو تحتها، بما في ذلك المنازل في جميع القرى الحدودية اللبنانية التي كانت بمثابة معاقل لهم، وسيتم الانتهاء قريبًا من هدمها".

وذكر أن "القوات الإسرائيلية تشنّ غارات جوية على مواقع إطلاق حزب الله جنوب وشمال نهر الليطاني، وتعمل على إحباط أهداف حزب الله وأي تهديدات في جميع أنحاء لبنان، وتبحث إجراء توغّلات إضافية، حسب الحاجة".

ولفت إلى أنه "بناءً على طلب الولايات المتحدة، امتنع الجيش الإسرائيلي عن شنّ هجمات قوية في بيروت حتى يوم أمس، باستثناء الهجمات المضادة المحدّدة الأهداف، وذلك بسبب المفاوضات الأميركية مع إيران، للتوصل إلى اتفاق. وقد قمتُ أمس، أنا ورئيس الحكومة، بقيادة تحرك مشترك مع الجيش الإسرائيلي يهدف إلى وضع معادلة تنص على أن يكون الوضع في الضاحية في بيروت هو نفسه في البلدات الشمالية في إسرائيل، وإذا استمرّ استهداف البلدات، فسوف نهاجم الضاحية في بيروت".

وشدّد على أنه "لن يكون هناك هدوء في بيروت بعد الآن، فيما تتعرض البلدات الإسرائيلية للهجوم؛ وفي هذا السياق، أصدرتُ أنا ورئيس الحكومة بيانات توضح المبدأ والشرط، كما أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إشعارًا بالإخلاء لسكان الضاحية، تحّسبًا لهجوم في حال استمرار إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية".

وتفاخَر وزير الأمن الإسرائيلي بأن "النتيجة الفورية، أسفرت عن إجلاء مئات الآلاف من سكان (الضاحية) 600 ألف من أصل 950 ألفًا حتى مساء أمس، وممارسة ضغط شديد على حزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية".

وقال كاتس إنه "تم توضيح هذا المبدأ للإدارة الأميركية... وهو أننا لن نقبل إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، وسنتصرف وفقًا لذلك، وقد تجلى هذا أيضًا في محادثة رئيس الحكومة، (بنيامين) نتنياهو، مع الرئيس الأميركي، أمس، وقد طبق الأميركيون هذا المبدأ، وأبلغوا الحكومة اللبنانية وجميع الأطراف المعنية بذلك، بما في ذلك البلدات الإسرائيلية المقابلة لبيروت".

وأكد أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار داخل لبنان، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله، بهدف نزع سلاحه على المدى البعيد، أما الهدف المباشر، والمرتبط بهدف العملية في لبنان، فهو تجريد منطقة الليطاني بأكملها من السلاح - ما وراء الخط الأصفر، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا - وتخليص منطقة الليطاني من أسلحة حزب الله وعناصره، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وذكر أنه "سيكون اختبار سياسة حماية البلدات بسيطًا، وسيتضح في الفترة المقبلة؛ إذا توقف إطلاق النار على البلدات، أو إذا استمر إطلاق النار عليها وقمنا بمهاجمة الضاحية في بيروت، فستتحقق هذه المعادلة، من وجهة نظرنا، لن نسمح بإطلاق النار من دون رد حازم أمام حيّ الضاحية في بيروت، مع إجلاء سكانه، كما فعلنا سابقًا".