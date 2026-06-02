مسؤول إسرائيلي: الحرب عززت التقارب والتعاون العسكري بين تل أبيب وأبو ظبي

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن تقارب متزايد مع الإمارات بعد الحرب الأخيرة، ويكشف عن زيارتين إسرائيليتين مرتقبتين إلى أبو ظبي، وسط حديث عن توسيع التعاون العسكري والاقتصادي بين الجانبين.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الأخيرة على إيران أسهمت في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى اتساع التعاون العسكري بين الجانبين، وإلى وجود فرص إضافية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، قال المسؤول الإسرائيلي المقيم في الخليج، إن وفدين إسرائيليين من المقرر أن يزورا الإمارات الأسبوع المقبل، في زيارتين وصفهما بأنهما غير مسبوقتين منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأفاد بأن أحد الوفدين يتبع لوزارة المواصلات الإسرائيلية، وسيناقش مشروع ممر تجاري يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وقال المسؤول إن إسرائيل والإمارات أمام "فرصة لتعزيز العلاقات"، مضيفا: "نؤمن بهذه السوق، ونؤمن بأن على الناس المجيء. هناك فرص عديدة للتعاون". وأضاف أن "تعزيز التعاون سيزداد أكثر، وليس التعاون العسكري فحسب".

وامتنع المسؤول عن تأكيد تقارير أميركية تحدثت عن إرسال إسرائيل بطاريات "القبة الحديدية" وأفرادا للمساعدة في تشغيلها داخل الإمارات، كما رفض التعليق على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وذكر أن الإمارات نفذت عشرات الضربات ضد إيران بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة.

وادعى المسؤول أن "إسرائيل أثبتت أنها صديقة حقيقية للإمارات العربية المتحدة بينما لم تقم دول أخرى بذلك"، مضيفا أن إسرائيل "وقفت إلى جانبها"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الإمارات تكبدت خسائر اقتصادية نتيجة الحرب، في ظل تراجع السياحة وصادرات الطاقة واستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، لكنه اعتبر أن أبو ظبي تبنت موقفا يتجاوز الدعوات التقليدية لوقف إطلاق النار.

وقال إن الإمارات شددت على ضرورة التوصل إلى حل أشمل يتناول البرنامج الصاروخي الإيراني وعلاقات طهران بحلفائها في المنطقة، وهي قضايا لطالما وضعتها إسرائيل ضمن مطالبها الرئيسية في أي تسوية مع إيران.

وكانت الإمارات قد أقامت علاقات رسمية علنية مع إسرائيل عام 2020 في إطار "اتفاقيات أبراهام". وفي الأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى توسيع هذه الاتفاقيات وضم دول إضافية إليها ضمن التفاهمات التي تسعى واشنطن إلى بلورتها مع إيران.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن تعميق العلاقات مع الإمارات يشكل دليلا على "قوة اتفاقيات أبراهام"، معربا عن أمله في توسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.