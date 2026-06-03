استعدادات في الليكود لحلّ الكنيست خلال أسبوعين

أوساط في حزب الليكود تقدّر أن نتنياهو سيدفع نحو حلّ الكنيست خلال الأسبوعين المقبلين، بعد استكمال تفاهمات داخل الائتلاف الحاكم وشركائه الحريديين، بالتزامن مع استعدادات متقدمة داخل الحزب للانتخابات المقبلة، تشمل ترتيبات البرايمرز وشكل القائمة الانتخابية.

تقدّر أوساط في حزب الليكود أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتجه إلى الدفع نحو حلّ الكنيست بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو خلال الأيام التي تليه مباشرة، بالتوازي مع استعدادات داخلية متسارعة للتوجه إلى انتخابات مبكرة.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الأربعاء، فإن مسؤولين كبارا في الليكود يعتقدون أن نتنياهو يسعى إلى استكمال عدد من الخطوات السياسية الأخيرة لصالح الائتلاف الحاكم وشركائه من الأحزاب الحريدية، قبل المضي في حلّ الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في مشاورات داخلية جرت خلال الأربعاء، أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في استكمال ترتيبات داخل الائتلاف، وتقليص حدة المواجهات السياسية داخل الكنيست، وإفساح المجال أمام الحكومة للتركيز على الملفات السياسية والأمنية.

وفي موازاة ذلك، أفادت التقديرات بأن الليكود بدأ فعليا الاستعداد للانتخابات المقبلة، مع إحراز تقدم في المداولات المتعلقة بالانتخابات التمهيدية (البرايمرز) وشكل قائمة الحزب للكنيست المقبلة.

ووفقا للتفاهمات التي يجري بلورتها داخل الحزب، من المتوقع أن يحصل نتنياهو على سبعة مقاعد محجوزة في قائمة الليكود، بينها مقعدان ضمن العشرة الأوائل، ومقعدان ضمن العشرة الثانية، وثلاثة مقاعد ضمن العشرة الثالثة.

كما يجري بحث تعديل نظام الدوائر الحزبية داخل الليكود، بحيث يُخفض عددها إلى ست دوائر فقط، على أن تُدرج جميعها ضمن العشرة الثالثة من القائمة. وتشير التقديرات إلى الإبقاء على دائرة المجالس الإقليمية، التي تمثل الجمهور الذي يُعد من قواعد الدعم الانتخابية المهمة للحزب.

وتأتي هذه التقديرات بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست، فجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّ الكنيست الخامسة والعشرين، بتأييد 106 أعضاء كنيست، في خطوة تقرّب إسرائيل من انتخابات مبكرة إذا استكمل القانون مساره التشريعي في القراءتين الثانية والثالثة.