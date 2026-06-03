حريديون يقتحمون منزل نائب رئيس المحكمة العليا احتجاجًا على التجنيد

عشرات الحريديين يقتحمون منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، نوعام سولبرغ، في مستوطنة بـ"غوش عتصيون"، وحطموا نوافذه وممتلكات في محيطه احتجاجا تجنيد الحريديين، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من 50 مشتبها بهم وسط موجة إدانات واسعة.

اقتحم عشرات الحريديين، مساء الأربعاء، منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، في مستوطنة "ألون شافوت" في كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية، وألحقوا أضرارا بالمبنى ومحيطه، في تصعيد جديد للاحتجاجات المتعلقة بتجنيد الحريديين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حطم المحتجون نوافذ المنزل وألحقوا أضرارا بمدخله وشبابيكه والمركبة الخاصة، كما حطموا أواني وأصيصات زرع في ساحته، وألقوا عند مدخل المنزل أعلاما إسرائيلية رُسمت عليها إشارات تشبه الصليب المعقوف، قبل أن يحاولوا مغادرة المكان بواسطة حافلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة وصلت إلى الموقع عقب تلقي بلاغات عن "إخلال بالنظام وإلحاق أضرار بمنزل قاض في المحكمة العليا وممتلكاته"، مشيرة إلى أنها أوقفت الحافلة التي كانت تقل المحتجين واعتقلت أكثر من 50 شخصا للاشتباه بمشاركتهم في أعمال الشغب.

وأثارت الحادثة موجة إدانات واسعة في إسرائيل. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه يدين "بشدة" أعمال الشغب التي استهدفت سولبرغ، مطالبا سلطات إنفاذ القانون بـ"تطبيق القانون بكل صرامة" بحق المشاركين فيها.

على خلفية احتجاجات الحريديين رفضا للتجنيد: تخريب منزل نائب رئيس المحكمة العليا واعتقالات جماعية

للتفاصيل: https://t.co/Y9zCABcEay pic.twitter.com/wkEbnMEtSX — موقع عرب 48 (@arab48website) June 3, 2026

من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "حرية الاحتجاج لا تشمل حرية الفوضى"، مدينا ما وصفه بأعمال العنف التي شهدها محيط منزل سولبرغ، فيما اعتبر وزير القضاء، ياريف ليفين، أن ما جرى "حادثة خطيرة تستوجب الإدانة"، داعيا إلى ملاحقة المسؤولين عنها.

كما دان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الهجوم على منزل سولبرغ، معتبرا أن "التحريض والتهديد واستهداف منزل قاض في إسرائيل ليس احتجاجا، بل تجاوز خطير لخط أحمر"، فيما أكدت السلطة القضائية الإسرائيلية أن محاولات الضغط أو الترهيب "لن تؤثر على عمل القضاة أو استقلاليتهم".

وفي المقابل، حمّل عضو الكنيست غلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين" الحكومة والائتلاف الحاكم مسؤولية التحريض المتواصل ضد المحكمة العليا، معتبرا أن الخطاب المتصاعد ضد الجهاز القضائي يشجع على مثل هذه الاعتداءات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الحريدية ضد أوامر التجنيد الإلزامي. وشهدت الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة في القدس وبيت شيمش، شملت مهاجمة مركبة ضابطة شرطة كبيرة، واقتحام مركز شرطة، وإشعال حرائق وإغلاق طرق، في إطار الاحتجاجات المستمرة رفضا لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي.