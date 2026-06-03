خلافا لمزاعم نتنياهو: نصف المهاجرين من إسرائيل هم مواطنون شبان

نتنياهو ادعى في الكنيست، بداية العام الحالي، أن المهاجرين من إسرائيل هم بالأساس مواطنون أوكرانيون جاؤوا إلى إسرائيل قبل فترة قصيرة، لكن تقريرا في الكنيست يؤكد أن أغلبية المهاجرين هم مواطنون والمعطيات تشمل "هجرة أدمغة"

أظهرت معطيات جديدة تضمنها تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أن قرابة نصف المهاجرين من إسرائيل منذ العام 2022 هم شبان في سن 20 – 44 عاما، أي أعلى بكثير من نسبتهم بين السكان، وأنه في العام 2023 غادرت إسرائيل عائلات أكثر من العازبين وعاد إليها عازبون أكثر من عائلات.

وينفي التقرير مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي ادعى خلال مداولات في الكنيست، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن المهاجرين من إسرائيل هم بالأساس مواطنون أوكرانيون جاؤوا إلى إسرائيل قبل فترة قصيرة.

ووفقا للتقرير، فإنه في العام 2022 غادر إسرائيل 20,124 شخصا بعد سنتين من هجرتهم إليها، بينما كان عدد المواطنين الذين هاجروا منها 39,241؛ وفي العام 2023 غادر إسرائيل 27,973 مهاجرا جديدا في موازاة هجرة 54,791 مواطنا منها.

في العام 2023، هاجر من إسرائيل 51 ألف مواطن من مواليد إسرائيل أو الذين هاجروا إليها وأقاموا فيها خمس سنوات على الأقل، وهذا العدد أعلى بـ53% مقارنة مع العام 2021.

ولفت معطى آخر في التقرير إلى أن 52% من الذين هاجروا من إسرائيل في العام 2024 كانوا من مواليد البلاد و48% من مواليد خارج البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أحدث المعطيات تدل على أن 33.2% من المهاجرين من إسرائيل في العام 2022 كانوا يحملون شهادة بكالوريوس، بينما نسبة هؤلاء بين السكان هي 21.5%.

وفي العام نفسه، كانت نسبة المهاجرين من إسرائيل الذين يحملون شهادة الماجستير 23.5%، وهذا ضعف نسبتهم بين السكان وهي 11.9%. و3.9% من المهاجرين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ونسبتهم بين السكان هي 0.8%.

وتشير معطيات العام 2023 إلى "هجرة أدمغة" بنسب مرتفعة، إذ أن 25% من الذين حصلوا على شهادة الدكتوراة في الرياضيات من جامعات إسرائيلية يعيشون خارج إسرائيل منذ ثلاث سنوات على الأقل، وهذا ينطبق على 22% من حاملي شهادة الدكتوراة في علوم الحاسوب، و19% من حاملي شهادة الدكتوراة في علم الوراثة، و17% من حاملي الدكتوراة في الفيزياء.

وكانت معطيات نُشرت في الماضي قد أفادت بأنه طرأ ارتفاع كبير على عدد الإسرائيليين الذي هاجروا من البلاد منذ العام 2022، وأن عددهم ارتفع من 40,500 شخص في العام 2021 إلى 59,400 في العام 2022، ثم قفز العدد إلى 82,800 في العام 2023.

في المقابل، تراجع عدد العائدين إلى إسرائيل. فقد كان المعدل السنوي لهؤلاء 24,450 في الأعوام 2009 – 2023، وتراجع عددهم إلى 18,800 في العام 2024.

ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، كان ميزان الهجرة سلبيا في الأعوام 2022 – 2024، وأن عدد الذين هاجروا من إسرائيل في هذه الفترة كان أعلى بـ140 ألفا من عدد العائدين إليها.

يشار إلى أنه في إسرائيل يعزون السبب الأساسي لتزايد معدلات الهجرة هو خطة "الإصلاح القضائي" بهدف إضعاف جهاز القضاء، التي أطلقتها حكومة نتنياهو منذ تشكيلها، مطلع العام 2023، وإلى تراجع الأمن الشخصي خاصة في أعقاب حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان.