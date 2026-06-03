زامير: لا وقف لإطلاق النار بالنسبة لقواتنا في لبنان

زامير: نواصل مهاجمة أهداف في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن "لا وقف لإطلاق النار" بالنسبة للقوات الإسرائيلية. كما أعلن أن الجيش مستعد لاستئناف القتال ضد إيران فورا، مشددا على تعزيز دور سلاح البحرية في العمليات البعيدة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن قواته تهاجم "كل تهديد" وتستغل أقصى قدر من حرية العمل العسكرية الممنوحة لها.

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جاء ذلك خلال زيارة أجراها زامير، الأربعاء، إلى قاعدة حيفا التابعة لسلاح البحرية، بمشاركة قائد سلاح البحرية، اللواء إيال هرئيل، وعدد من كبار الضباط، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف زامير أن الجيش يعمل على تعزيز سلاح البحرية وتحويله إلى "ذراع إستراتيجية بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يتسارع حاليا.

وقال إن قوات البحرية تنشط في "ساحات بحرية قريبة وبعيدة"، وتشارك في عمليات لا يمكن الكشف عنها للرأي العام، مدعيا أنها تؤدي دورا مركزيا في استهداف خصوم إسرائيل وفي "تغيير وجه الشرق الأوسط".

وفي ما يتعلق بلبنان، قال زامير: "نحن نبادر ونعمل ونهاجم كل تهديد، وسلاح البحرية شريك في المعركة"، مضيفا أن "لا وقف لإطلاق النار بالنسبة لقواتنا"، وأن الجيش يعمل على "استغلال كل فرصة لإزالة التهديدات عن المواطنين الإسرائيليين والقوات العسكرية"، على حد تعبيره.

كما تطرق إلى المواجهة مع إيران، وقال إن الجيش الإسرائيلي "مستعد للعودة فورا إلى القتال" ضد ما وصفه بـ"النظام الإيراني"، معتبرا أن سلاح البحرية يؤدي دورا حاسما في قدرة إسرائيل على تنفيذ هجمات بعيدة المدى، كما فعلت في السابق.

وأشار زامير إلى أن المهمة الأساسية لسلاح البحرية تبقى حماية "الحدود والمياه الإقليمية الإسرائيلية"، إلى جانب المشاركة في العمليات العسكرية خارج الحدود، فيما أشاد بقيادة السلاح وبما وصفها بـ"الإنجازات التي حققها خلال الحرب".