مفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط تصعيد ميداني وإنذارات بإخلاء بلدات

تشهد الجبهة اللبنانية مزيجا من التحركات الدبلوماسية والتوترات العسكرية، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية. وبينما تتحدث واشنطن عن تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية، تتواصل الاشتباكات والعمليات العسكرية على الحدود الجنوبية.

تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية في ظل حديث عن إحراز تقدم على المستويين السياسي والأمني، إذ أكدت واشنطن التزامها بدفع المحادثات نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار على جانبي الحدود.

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كما اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل يبقى ممكنا، مشيرا إلى أن دور حزب الله يشكل العقبة الرئيسية أمام ذلك.

في المقابل، لم ينعكس المسار التفاوضي على الأرض، حيث أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة عدد من جنوده جراء هجمات بمسيّرات مفخخة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع توسع المواجهة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباحثات الأخيرة تناولت ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني وآليات تنفيذ التهدئة، وسط تداول مقترحات أميركية لوقف متبادل لإطلاق النار يمهد لاتفاق أوسع خلال الأيام المقبلة.

كما برزت معلومات عن خطط أميركية لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، في إطار مساع لإعادة ضبط الوضع الأمني في البلاد.