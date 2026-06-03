نتنياهو يقلل من أهمية خلافه مع ترامب: قد نختلف تكتيكيا ونتفق بشأن إيران

قلل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أهمية التقارير التي تحدثت عن توتر حاد في علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجانبين يتفقان بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بإيران، رغم وجود "خلافات تكتيكية" بين الحين والآخر.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا تزال قوية رغم التقارير الأخيرة التي تحدثت عن خلافات حادة بينهما على خلفية التصعيد في لبنان والمفاوضات مع إيران.

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وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الأربعاء، في أول تعليق له على التقارير التي كشفت عن محادثات متوترة بينه وبين ترامب؛ وأقر بأن "صوت ترامب كان مرتفعا عندما تحدث إليّ".

وقال: "أنا وترامب نتفق على القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران". وأضاف "أحيانا تكون لدينا خلافات تكتيكية، لكننا نحلها"، وتابع "هناك خلافات داخل العائلة؛ يمكننا أن نختلف في الصباح، وبحلول المساء نكون قد توصلنا إلى اتفاق على فعل مشترك".

وشدد على أن ترامب "أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".

ورفض نتنياهو التطرق إلى تفاصيل المكالمة التي كشفت عنها تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية، والتي قيل إن ترامب شتمه خلالها بسبب التصعيد في لبنان، لكنه لم ينف صحة تلك التقارير.

وكانت تقارير قد أفادت بأن ترامب خاطب نتنياهو خلال إحدى المحادثات بعبارات حادة، في ظل غضبه من التهديدات الإسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن ذلك قد يقوض المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو إن إيران أصبحت "أضعف بكثير" مما كانت عليه في السابق، معتبرا أن التعاون بين إسرائيل وترامب أدى إلى تقليص قدرات طهران بشكل كبير.

وأضاف، في المقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن إسرائيل "لم تكن يوما أقوى مما هي عليه اليوم، فيما لم تكن إيران أضعف مما هي عليه الآن"، على حد تعبيره، لكنه استدرك بالقول إن المواجهة مع إيران "لم تنته بعد".

وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه، بحسب تقديره، "تصدعات كبيرة جدا" في هذه المرحلة، معتبرا أن هذه التصدعات مرشحة للتوسع مستقبلا. وأضاف: "أؤمن بأنه في نهاية المطاف ستتسع هذه الشقوق وسيسقط النظام"، على حد تعبيره.

وردا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران ما زال قائما عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة، قال نتنياهو "من المؤكد أن إيران تدرك ما قاله الرئيس الأميركي (ترامب)، وهو أنه إذا لزم الأمر، سيعاود العمل العسكري بشكل شامل".

وأضاف "القرار يعود للرئيس، إسرائيل مستعدة، والقوات الأميركية مستعدة أيضا. أعتقد أن على إيران أن تأخذ ذلك في الحسبان، وأعتقد أنها تفعل، لكنها تلعب بالنار، وهذا واضح".

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تفحص ما إذا كان حزب الله قد واصل إطلاق النار باتجاه البلدات الشمالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل يومين، في إشارة إلى التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالجبهة اللبنانية.

وتابع نتنياهو، متحدثا عن حزب الله، إنه "لا يمكن السماح له بالسيطرة على هذه الدولة الفقيرة، لبنان، واستخدامها لمحاولة غزو إسرائيل كما فعلت حماس"، على حد تعبيره. وأضاف مدعيا أن الحزب يسعى إلى "قتل المدنيين وارتكاب مجازر"، معتبرا أن "أي دولة لن تقبل بذلك".

وقال نتنياهو إن ترامب يشاركه هدف تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح "تمهيدا لتحقيق سلام" بين الجانبين. واعتبر أن "حزب الله وكيل لإيران، يضع كل المواطنين اللبنانيين تحت تهديد السلاح ويستخدم لبنان منصة لإطلاق صواريخ على مدننا وإطلاق طائرات مسيّرة قاتلة ضد مدنيينا".

وأضاف "لذلك، إذا أردنا إنقاذ لبنان، وإذا أردنا التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أريده، فعلينا تجريد حزب الله من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح. أعلم أن هذا هدف مشترك بيني وبين الرئيس (ترامب)، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وفي وقت سابق اليوم، أكد ترامب أنه تحدث بحدة مع نتنياهو خلال محادثة جرت بينهما الإثنين الماضي على خلفية التصعيد في لبنان، وقال إنه وصفه بأنه "مجنون تماما"، معتبرا أن تهديداته بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت قد تقوض المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. كما شدد على أن علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية "جيدة جدا"، رغم الخلافات التي أبرزتها وسائل الإعلام.