استطلاعان: قائمة مشتركة تضعف معسكر الائتلاف وآيزنكوت يزيد من قوته ويتفوق على نتنياهو

تحصل القائمة العربية المشتركة وفق الاستطلاع على 13 مقعدا، مقابل تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا، فيما يخشى 60% المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة، كما رأى 52% أنه على الجيش الإسرائيلي مواصلة البقاء في جنوب لبنان.

من أحد مراكز الاقتراع بمدينة الطيبة في انتخابات عام 2022 (توضيحية - Gettyimages)

أظهر استطلاع للرأي العام نشرته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") مساء، الخميس، تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما ارتفع تمثيل حزب "يَشار" بمقعد واحد. ومع ذلك، بقيت قوة معسكر الائتلاف الحاكم من دون تغيير، بعدما تجاوز حزب "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم للمرة الأولى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما بيّن الاستطلاع، أن خوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة سيضعف معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين أن تحالفا بين نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت سيعزز المعسكر الداعم لنتنياهو. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 60% من المشاركين في الاستطلاع يخشون المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة.

وأظهر استطلاع آخر عرضته القناة 12 الإسرائيلية، أن حزب آيزنكوت زاد من قوته بحصوله على 19 مقعدا، مقلصا الفارق مع حزب بينيت ولبيد إلى مقعدين فقط. وتبين من معطى آخر تفوق آيزنكوت (38%) على نتنياهو (35%) من حيث الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة.

وجاء توزيع المقاعد بحسب استطلاع القناة 12، على النحو التالي: الليكود (23 مقعدا)، "بياحد" (21 مقعدا)، "يَشار" (19 مقعدا)، "الديمقراطيون" (10 مقاعد)، "شاس" (9 مقاعد)، "يسرائيل بيتينو (9 مقاعد)، "عوتسما يهوديت" (8 مقاعد)، "يهدوت هتوراة" (7 مقاعد)، الجبهة والعربية للتغيير (5 مقاعد)، القائمة الموحدة (5 مقاعد)، "الصهيونية الدينية" (4 مقاعد).

وفي ما يلي الأحزاب مع عدد المقاعد بحسب استطلاع "كان 11":

- الليكود: 24 مقعدا.

- "بياحد": 23 مقعدا.

- "يَشار": 17 مقعدا.

- "عوتسما يهوديت": 10 مقاعد.

- "الديمقراطيون": 9 مقاعد.

- "يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

- "شاس": 8 مقاعد.

- "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد.

- الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد.

- "الصهيونية الدينية": 4 مقاعد.

- القائمة الموحدة: 4 مقاعد.

أما الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم فهي:

- "كاحول لافان": 2.3%.

- حزب "جنود الاحتياط": 2.1%.

وفي هذا السيناريو يحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 57 مقعدا للأحزاب المعارضة له، و10 مقاعد للأحزاب العربية، ما يعني أن أيا من المعسكرين لا يملك أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.

سيناريو تحالف بينيت وآيزنكوت وقائمة مشتركة عربية

فحص الاستطلاع أيضا إمكانية خوض بينيت وآيزنكوت الانتخابات في قائمة واحدة، وفي هذه الحالة تصبح قائمتها الأكبر في الكنيست بـ38 مقعدا، كما في الاستطلاع السابق.

ورغم تراجع الليكود في هذا السيناريو، فإن تجاوز حزب سموتريتش نسبة الحسم يرفع قوة معسكر الائتلاف إلى 54 مقعدا.

أما إذا خاضت الأحزاب العربية الأربعة (التجمع والجبهة والعربية للتغيير والموحدة) الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، فستحصل على 13 مقعدا، ما يؤدي إلى تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا.

60% يخشون المساس بنزاهة الانتخابات

أظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يخشون المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة، مقابل 28% لا يشاركون هذا القلق. وحتى بين ناخبي أحزاب الائتلاف، قال 41% إنهم يخشون حدوث ذلك.

كما عارض 45% من المستطلعة آراؤهم تعيين محامي عائلة نتنياهو ميخائيل رابيو مراقبا للدولة.

وأفاد 45% من المشاركين بأن تصريحات وزراء وأعضاء كنيست من الحكومة ضد الجهاز القضائي شجعت أعمالا مثل اقتحام منزل القاضي نوعام سولبرغ والتسبب بأضرار فيه. كذلك رأى 52% من المشاركين أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي مواصلة البقاء في جنوب لبنان في المرحلة الحالية.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري الخميس 4 حزيران/ يونيو بواسطة معهد "كانتار"، وشمل 551 رجلا وامرأة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، بما في ذلك مشاركون من المجتمع العربي، وبلغ هامش الخطأ ±4.2%.

وفي معطى آخر عرضته القناة 12، قال 57% إنهم يخشون المس بنزاهة الانتخابات، مقابل 35% الذين قالوا إنهم لا يخشون ذلك، بينما رأى 26% أنهم يخشون بشدة و12% ممن قالوا إن لا خشية لديهم.

الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة

ويستدل من استطلاع القناة 12، تفوق آيزنكوت على نتنياهو بحصوله على 38% مقابل 35% للأخير في سؤال حول الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة.

وبين نتنياهو وبينيت حصل الأول على 38% مقابل 31% للأخير. بينما بين نتنياهو وليبرمان حصل الأول على 36% مقابل 24% للأخير.

أما بين آيزنكوت وبينيت، فقد حصل الأول على 46% من أصوات ناخبي أحزاب المعارضة مقابل 39% للأخير.