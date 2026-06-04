تقرير: مسيّرة لحزب الله أصابت مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي

مسيّرة هجومية تابعة لحزب الله أصابت مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، بعد دقائق من مغادرته لها خلال جولة ميدانية جنوبي لبنان. وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الإسرائيلية المتصاعدة من تطور قدرات المسيّرات الهجومية للحزب.

أصابت مسيّرة هجومية تابعة لحزب الله مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، بعد وقت قصير من مغادرته لها خلال جولة ميدانية تفقد خلالها قواته في الجنوب اللبناني، من دون تسجيل إصابات.

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وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الخميس، أن المسيّرة من نوع FPV استهدفت دورية ميدانية كان يشارك فيها قائد المنطقة الشمالية، ميلو، خلال جولة تفقدية أجراها مع ضباط في مكتبه جنوبي لبنان.

وأضاف التقرير أن ميلو غادر المركبة برفقة ضابطة من مكتبه قبل وقت قصير من إصابتها بشكل مباشر بالمسيّرة، ما حال دون وقوع إصابات في صفوف المشاركين في الجولة.

واعتبرت التقديرات الإسرائيلية أن الحادثة، رغم انتهائها من دون إصابات، كانت قد تؤدي إلى "ضرر إستراتيجي ومعنوي" لإسرائيل لو أُصيب قائد المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن استهداف مسؤول عسكري بهذا المستوى يُعد إنجازا سعى حزب الله إلى تحقيقه على مدار سنوات.

وأبرزت الحادثة استمرار الخطر الذي تشكله مسيّرات حزب الله، وأثارت تساؤلات حول مدى جدوى دخول ضباط كبار إلى الأراضي اللبنانية في وقت لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات في التعامل بصورة كافية مع هذا التهديد.

وتأتي ذلك في ظل تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من قدرات الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، بعدما تصاعد استخدامها جنوبي لبنان، بينها عمليات نُفذت خلال ساعات الليل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين.

ووفقا لتقديرات أمنية إسرائيلية، يواصل حزب الله تطوير أساليب تشغيل المسيّرات الهجومية والاستطلاعية، مستفيدا من ما تصفه إسرائيل بـ"منحنى تعلم متصاعد"، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن بعض المسيّرات باتت تستخدم وسائل وكاميرات حرارية تتيح رصد الأهداف ومهاجمتها ليلا.

وأدت هذه التطورات إلى تشديد الإجراءات الوقائية داخل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع استخدام شبكات الحماية وتعزيز وسائل الإنذار واعتراض المسيّرات، فيما فرض هذا التهديد تعديلات على أساليب تحرك القوات الإسرائيلية وأنشطتها العملياتية.