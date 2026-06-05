استطلاع: 60% من الأميركيين يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل

استطلاع لمركز "بيو" يظهر ارتفاع المواقف السلبية تجاه إسرائيل والزيادة في انعدام الثقة بنتنياهو داخل الولايات المتحدة، مع تسجيل فجوات سياسية وعمرية حادة في الرأي العام الأميركي.

أظهر استطلاع جديد أن غالبية الأميركيين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، فيما تراجعت مستويات الثقة برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مستويات متدنية، وسط اتساع الفجوات السياسية والعمرية في المواقف من إسرائيل داخل الولايات المتحدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب استطلاع أجراه مركز "بيو" الأميركي ونُشرت نتائجه الأربعاء، فإن 60% من الأميركيين قالوا إن لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 37% فقط أعربوا عن مواقف إيجابية. كما أظهر الاستطلاع أن نسبة المواقف السلبية ارتفعت بنسبة 7% خلال العام الأخير وحده.

ورغم هذا التراجع، أظهرت النتائج أن مستوى التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة لا يزال أعلى مقارنة بنحو 30 دولة أخرى شملها الاستطلاع (من بينها إيطاليا وإسبانيا وهولندا)، إذ بلغت نسبة المواقف السلبية تجاه إسرائيل في تلك الدول 67% مقابل 25% فقط من الآراء الإيجابية.

وكشف الاستطلاع عن فجوة سياسية هي الأكبر بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، إذ أعرب 83% من الأميركيين الذين يعرّفون أنفسهم ضمن اليسار السياسي عن مواقف سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ37% فقط بين المنتمين إلى اليمين.

كما أظهرت النتائج أن الأميركيين الأصغر سنا يميلون إلى اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه إسرائيل. فقد بلغت نسبة الآراء السلبية 74% بين الفئة العمرية 18 إلى 34 عاما، مقارنة بـ65% بين من تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما، و49% بين من تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

تراجع الثقة بنتنياهو

وأظهر الاستطلاع صورة أكثر سلبية فيما يتعلق بمكانة نتنياهو لدى الرأي العام الأميركي، إذ قال 59% من المشاركين إنهم لا يثقون به، مقابل 27% فقط أعربوا عن ثقتهم به.

وكانت المواقف السلبية تجاه نتنياهو أكثر وضوحا بين الأميركيين المنتمين إلى اليسار السياسي، حيث قال 82% منهم إنهم لا يثقون به، مقارنة بـ64% بين المنتمين إلى الوسط السياسي و40% بين المنتمين إلى اليمين.

كما أظهرت النتائج أن نسبة الأميركيين الذين لا يثقون بنتنياهو ارتفعت هي الأخرى بـ7 نقاط مئوية خلال العام الأخير. وبحسب الاستطلاع، فإن المواقف من نتنياهو تتأثر أيضا بعامل العمر، لكن بدرجة أقل من المواقف تجاه إسرائيل.

وأعرب الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما عن أدنى مستوى من الثقة بقدرة نتنياهو على "اتخاذ القرار الصحيح" في القضايا الدولية، إذ قال 66% منهم إنهم لا يثقون به، مقابل 63% بين الفئة العمرية 18 إلى 34 عاما، و54% بين من تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج استطلاع وطني أُجري مؤخرا بين الناخبين اليهود في الولايات المتحدة، أن مستوى التأييد لنتنياهو هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، بعدما أعرب 67% من المشاركين عن مواقف سلبية تجاهه.

مواقف سلبية في أوروبا أيضا

ولم تقتصر المواقف السلبية تجاه إسرائيل على الولايات المتحدة، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن مواطنين في دول أوروبية عدة عبّروا أيضا عن مواقف سلبية في غالبيتها. وأفاد أكثر من نصف البالغين في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا بأن نظرتهم إلى إسرائيل سلبية للغاية.

وأُجري الاستطلاع بين 8 شباط/ فبراير و13 أيار/ مايو من العام الجاري، فيما جرت غالبية المقابلات بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/ فبراير.