5 إصابات بينها خطيرة بعملية إطلاق نار قرب كوخاف يائير

تتعامل السلطات الأمنية الإسرائيلية مع الحادثة باعتبارها هجوماً بدوافع قومية، وسط عمليات تمشيط وتحقيق واسعة في محيط المواقع المستهدفة، مع ترجيحات أولية بأنها نُفذت بشكل منسق قبل انسحاب المنفذ.

أصيب خمسة أشخاص، بينهم حالات وصفت بالخطيرة والحرجة، جراء عملية إطلاق نار استهدفت محطة وقود في بلدة كوخاف يائير قرب الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي، صباح الأحد.

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وفي تطور متصل، أفادت معطيات أولية بوقوع إصابات إضافية في حادثة إطلاق نار متزامنة شملت ثلاثة مواقع، بينها محطة وقود قرب كوخاف يائير، ومدخل تسور يتسحاق، إضافة إلى الطريق بين تسور ناتان وسلعيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادثة تصنف في هذه المرحلة على أنها هجوم بدوافع قومية، فيما تتواصل عمليات التمشيط والتحقيق في المواقع التي شهدت إطلاق النار لكشف ملابسات ما جرى.

كما دفعت السلطات الأمنية الإسرائيلية بقوات من الشرطة والجيش إلى أماكن الحوادث المختلفة، ضمن عمليات بحث ميداني مكثفة وملاحقة للمشتبه بتنفيذ العملية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الطواقم الطبية تعاملت مع المصابين في مواقع الهجوم، وسط استمرار حالة التأهب في المناطق المستهدفة.

وبحسب التقديرات الأولية، لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من تحديد هوية المنفذ أو توقيفه، مع ترجيح أن تكون العملية قد نفذت بشكل منسق بين عدة مواقع، فيما تستمر التحقيقات لتحديد تفاصيل الحادثة.