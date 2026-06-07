الجيش الإسرائيلي لا يحقق ضد الجندي قاتل الطفل الرضيع بالخليل

الجيش الإسرائيلي يزعم أنه لم يعثر حتى الآن على الجندي الذي اعتدى بالضرب مع مجموعة من المستوطنين الإرهابيين على مواطن فلسطيني في بلدة حوارة، ونتنياهو لم يتطرق حتى الآن إلى كلتا الجريمتين

لم توعز النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن بفتح تحقيق ضد الجندي قاتل الطفل الرضيع سام أبو هيكل، في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه لم يعثر حتى الآن على الجندي الذي اعتدى بالضرب مع مجموعة من المستوطنين الإرهابيين على مواطن فلسطيني في بلدة حوارة، ولم يتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى الآن ببيان رسمي إلى كلتا الجريمتين.

وأخلى الجيش الإسرائيلي سبيل الجندي الذي أطلق النار على سيارة والد الطفل الرضيع وتسبب باستشهاد الطفل وإصابة والديه، بزعم أن أحد جنود "شعر بالخطر على حياته واعتقد أن السيارة تزيد من سرعتها".

وأمس، السبت، أصيب 9 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون إرهابيون على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر توثيق مصور، اعتداء جندي إسرائيلي بشدة على فلسطيني، إلى جانب عدد من المستوطنين الذين كانوا في المكان واعتدوا أيضا على فلسطينيين؛ وادعى جيش الاحتلال أن "الحادثة قيد التحقيق، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه".

وأفادت مصادر صحافية، بأن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، حيث أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن المستوطنين حاصروا أحد الفلسطينيين داخل بركس لتربية الأغنام، كما اندلعت مواجهات في البلدة تخللها إطلاق نار.

كما أفيد بأن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات، بالإضافة إلى سرقة سيارة ودراجة هوائية، ونحو 35 رأسا من الأغنام.