إسرائيل تتوعّد بالرد على إيران... ترامب: سأتصل بنتنياهو لمنعه من الهجوم

طهران تشنّ هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل ومنطقتي بيسان وطبرية، بعد ساعات من تقديرات إسرائيلية رجّحت أن يكون ردّ حزب الله أكثر احتمالا من ردّ إيراني مباشر. إسرائيل تلغي الدراسة وتشدد تعليمات الجبهة الداخلية وتعقد مشاورات أمنية عاجلة.

بعد وقت قصير من تقديرات إسرائيلية رجّحت أن يكون ردّ حزب الله على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت أكثر احتمالا من ردّ إيراني مباشر، شنت طهران، مساء الأحد، هجوم صاروخي على إسرائيل بأكثر من رشقة استهدفت مواقع شمالي البلاد وفي منطقتي بيسان وطبرية، فيما شددت الجبهة الداخلية تعليماتها وألغت الدراسة في جميع أنحاء البلاد.

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وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية بأنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب، على التطورات عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تعتزم الرد على الهجوم الإيراني الذي لا يزال متواصلا.

وقال الرئيس الأميركي للمراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأميركي، إنه سيتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسيطلب منه عدم شن هجوم على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وأضاف أنه يأمل ألا تشنّ إسرائيل هجوما على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، معتبرا أن أي ضربة إسرائيلية ستقود إلى رد مضاد وتصعيد جديد. وأضاف أن واشنطن "قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب".

وشدد على أنه لا يريد "نسف الاتفاق". وتابع: "كل طرف فعل ما أراده هذا المساء؛ إسرائيل نفذت هجومها، وإيران نفذت هجومها"، في إشارة إلى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت والهجوم الصاروخي الإيراني اللاحق.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 4 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل، في رشقة أولى أتبعتها إيران برشقة ثانية، فيما عملت منظومات الدفاع الجوي على اعتراضها. وفي أعقاب ذلك، رفعت الجبهة الداخلية مستوى التأهب إلى الدرجة البرتقالية، وأعلنت إلغاء الدراسة يوم الإثنين في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب فرض قيود على التجمعات والأنشطة العامة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عقد نتنياهو، مساء الأحد، جلسة أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية، لبحث تداعيات الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت واحتمالات التصعيد من جانب حزب الله أو إيران.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني، نشر وزير الخارجية، عباس عراقجي، صورة تجمع علمي إيران ولبنان عبر منصة "إكس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل إطلاق الصواريخ، أنه يستعد لاحتمال تعرض إسرائيل لهجمات خلال الساعات المقبلة، في أعقاب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وما تبعها من تهديدات إيرانية بالرد.

وقال الجيش، في بيان، إنه عزز منظومات الدفاع ورفع مستوى الجاهزية والاستنفار تحسبا لـ"مجموعة متنوعة من السيناريوهات الدفاعية والهجومية"، مشيرا إلى أن رئيس الأركان، إيال زامير، وقادة الجيش يجرون تقييما متواصلا للأوضاع ويتابعون التطورات عن كثب.

تقديرات لم تصمد لساعات

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات من تقديرات إسرائيلية رجّحت أن يبقى احتمال تنفيذ إيران هجوما مباشرا منخفضا. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي إقراره بأن المؤسسة الأمنية لا تعرف ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديداتها عقب الهجوم، لكنها ترجّح في هذه المرحلة أن احتمال تنفيذ هجوم إيراني مباشر ما زال منخفضا.

وأضاف المسؤول: "لا نعرف إذا كانت إيران ستهاجم. نقدّر أنها لن تفعل، لكن ليتها تهاجم"، في إشارة إلى استعداد إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران والذهاب نحو تصعيد إقليمي جديد في حال وقوع هجوم إيراني.

وأضاف المسؤول أن الغارة على الضاحية الجنوبية تمثل، من وجهة النظر الإسرائيلية، "تغييرا في المعادلة" مع حزب الله، مشددا على أن إسرائيل ستتعامل مع أي هجوم مستقبلي من لبنان عبر استهداف مواقع للحزب في بيروت.

وقال: "المعادلة تغيّرت. من الآن فصاعدا، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم فسنضرب في بيروت. ليست لدينا قيود في هذا الشأن". وأوضح أن الغارة نُسّقت مسبقا مع الإدارة الأميركية، وأن الولايات المتحدة "تتفهم المنطق الإسرائيلي القائم على الرد على أي إطلاق نار من لبنان باستهداف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية".

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 بأن سلاح الجو الإسرائيلي عزز بشكل ملحوظ انتشار الطائرات الحربية والمسيّرات في الأجواء اللبنانية تحسبا لأي رد محتمل، فيما كانت التقديرات الأمنية ترجّح أن يكون السيناريو الأقرب هو زيادة وتيرة الهجمات الصاروخية أو هجمات المسيّرات من جانب حزب الله، أكثر من احتمال تنفيذ هجوم مباشر من إيران.

تهديدات إيرانية وتصعيد في اللهجة

في المقابل، تصاعدت التهديدات الإيرانية عقب الهجوم على الضاحية. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن طهران ستوجّه "ردا حاسما ومؤلما" على الهجوم الإسرائيلي، داعيا إلى "مراقبة سماء الأراضي المحتلة الليلة".

كما صعّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لهجته تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن إسرائيل "لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار"، وأضاف أن "الحصار البحري على إيران والضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل يحولان القواعد والأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة".

وفي واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي تأكيده أن الولايات المتحدة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، محمّلا حزب الله "المسؤولية الحصرية" عن استمرار الأعمال القتالية. وقال إن أمام الحزب خيارين: "إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان"، على حد وصفه.

وأضاف المسؤول الأميركي أن "كل السلاح في لبنان يجب أن يكون بيد الحكومة اللبنانية"، متهما حزب الله باستخدام البنى المدنية والمنازل الخاصة لتخزين الأسلحة، وفق ادعائه.

ويأتي إطلاق الصواريخ من إيران بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي قالت إسرائيل إنها استهدفت مقرا لحزب الله، في أول هجوم من هذا النوع على الضاحية منذ التفاهمات الأخيرة التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.