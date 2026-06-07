عملية إطلاق النار نُفذت في 3 بلدات وباتجاه مستوطنة

العملية نفذها شخص واحد يدعى عمر ياسين من مدينة الطيبة، الذي قُتل بنيران الشرطة، وأجهزة الأمن تنفي وجود منفذ آخر* نتنياهو وزامير عقدا مداولات لتقييم الوضع بعد العملية

بدأت عملية إطلاق النار في جنوب مدينة الطيبة في بلدة "كوخاف يائير"، حيث أصيب شخصان في محطة وقود بجراح خطيرة ومتوسطة، ثم أصيب شخصان آخران بجروح متوسطة في بلدة "تسور يتسحاق"، وبعد ذلك تم إطلاق النار على شخصين آخرين في بلدة "تسور نتان"، ما أسفر عن مقتل رجل في الثلاثين من عمره وأصيب آخر في الأربعين من عمره بجروح خطيرة.

وأطلق منفذا العملية النار باتجاه الحارس عند مدخل مستوطنة "سلعيت"، الواقعة شرق "تسور يتسحاق"، ورد ضابط الأمن في المستوطنة بإطلاق نار دون إصابة أحد.

وقتل أفراد شرطة إسرائيليون أحد منفذي العملية في "تسور يتسحاق"، وتبين أن اسمه عمر ياسين وهو مواطن عربي من سكان مدينة الطيبة، وأصابوا من قالوا إنه المنفذ الآخر وتمكن من الفرار من المكان، وتمكن أفراد الشرطة من القبض عليه لاحقا، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم قتله عند كسّارات الطيبة.

ولاحقا، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، من موقع العملية أن الحدث انتهى، وبحسبه فإن العملية نفذها شخص واحد هو المواطن من الطيبة. ولم تتطرق أجهزة الأمن إلى التقارير حول منفذ آخر ومدى صحتها.

السلاح الذي استخدم في تنفيذ العملية

وقال مدير عام "نجمة دود الحمراء"، إيلي بين، إنه قُتل شخص واحد في العملية وأصيب 5 آخرون جراح أحدهم خطيرة فيما جراح أربعة آخرين متوسطة.

وأطلقت قيادة الجبهة الداخلية صافرات إنذار في "تسور يتسحاق" وطالبت السكان بالبقاء في المنازل وعدم مغادرتها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن منفذا العملية استخدما سيارة واحدة، من طراز تويوتا مع لوحة ترخيص إسرائيلية، صفراء اللون.

وعثرت قوات الشرطة بالقرب من موقع العملية على السلاح الذي استخدمه المنفذان وهو من نوع "كارلو"، ويرجح أنه تم تنفيذ إطلاق النار فيما المنفذان كانا يسيران بالسيارة، وفيما كان يقودها أحدهما بينما الآخر أطلق النار.

ووصلت إلى مكان العملية قوات كبيرة من الشرطة والجيش والشاباك، ونفذوا عمليات بحث عن مشتبهين محتملين آخرين، واقتحمت قوات كبيرة مدينة الطيبة. وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش لإسرائيلي، إيال زامير، مداولات لتقييم الوضع في أعقاب عملية إطلاق النار.