كشف أسماء المسؤولين الأميركيين المستهدفين بالتجسس الإسرائيلي

تسلط التقارير الاستخباراتية الأميركية الضوء على تزايد الشكوك داخل واشنطن بشأن طبيعة التعاون الأمني مع إسرائيل، في ظل مخاوف من محاولات للحصول على معلومات تتعلق بالمفاوضات الأميركية مع إيران وصنع القرار داخل الإدارة الأميركية.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل صعّدت في الفترة الأخيرة جهودها الاستخباراتية لمراقبة عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

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ووفقا للتقرير، شملت عمليات التجسس المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووكيل وزارة الدفاع للسياسة إلبريدج كولبي، إضافة إلى نائبه مايكل ديمينو.

وبحسب الصحيفة، تعكس هذه التحركات مستوى القلق الإسرائيلي إزاء توجهات بعض المسؤولين الأميركيين والقرارات المرتبطة بملفات الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحديات متزايدة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والأمنية.

ووفقا للتقرير، جاء إعداد تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية عقب رصد أفراد أمن أميركيين يعملون في إسرائيل برامج تجسس وتتبّع مثبتة على أجهزتهم.

كما أشار التقرير إلى أن جهات الاستخبارات العسكرية الأميركية خلصت في تقييم منفصل إلى أن مستوى التهديد الناجم عن أنشطة التجسس الإسرائيلية ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة من مستوى "مرتفع" إلى "حرج".

ولفت إلى أن وكالة استخبارات الأمن والدفاع شاركت في إعداد هذا التقييم الاستخباراتي.

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة، فإن إسرائيل تسعى إلى جمع معلومات حول استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومواقفه المتغيرة تجاه المفاوضات الجارية مع إيران.

وأشار المسؤولون إلى أن التقارير المتعلقة بتصاعد أنشطة التجسس الإسرائيلية، قد تعقد الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب.

وأضافوا أن استمرار هذه المخاوف قد يدفع وزارة الدفاع الأميركية إلى فرض قيود إضافية على حجم ونوعية المعلومات الاستخباراتية التي تتم مشاركتها مع الضباط الإسرائيليين.

كما أفادت تقارير استخباراتية أميركية بوجود توتر متزايد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية مساعي ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وذكرت التقارير أيضا أن دوائر أمنية أميركية أبدت قلقا من احتمال قيام إسرائيل بالتنصت على اتصالات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين مشاركين في المفاوضات، في محاولة للاطلاع على تفاصيل المحادثات الجارية مع طهران ومواقف واشنطن التفاوضية.

من جانبها، نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن صحة الاتهامات الواردة في التقرير، مؤكدة أن إسرائيل لا تنفذ عمليات تجسس ضد مسؤولين أميركيين، ولا سيما كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وقالت السفارة إن نشاطها الاستخباراتي يتركز على ما وصفته بـ"الأعداء" وليس الحلفاء، معتبرة أن الادعاءات المتداولة تستند إلى معلومات غير دقيقة أو دوافع سياسية. وجاء هذا الموقف وفق ما أورده موقع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان 11".