إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

يأتي ذلك في ظل تصعيد متبادل، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في وسط وغرب إيران، وسط تفاعلات إقليمية متسارعة وتحذيرات من اتساع نطاق المواجهة.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك عقب هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في وسط إيران وغربها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح الجيش، في بيان نشر عبر منصة “تليغرام”، أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديد، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها ومناطق جنوب البلاد بعد رصد إطلاق الصاروخ. لاحًا، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش نجح في اعتراض الصاروخ.

وفي السياق، لم يصدر حتى الآن تعليق من جماعة الحوثيين، إلا أن وزارة الخارجية التابعة لهم كانت قد رحبت في وقت سابق بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، واعتبرتها ردا على استهداف بيروت واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما جاء في بيان نشر عبر وكالة “سبأ” التابعة للجماعة أن تلك العمليات تعكس، بحسب وصفها، “معادلة وحدة الساحات”، وتؤكد أن إسرائيل “لا تفهم إلا لغة القوة”.

من جانب آخر، كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد ألمح في منشور على منصة “إكس” إلى إمكانية التأثير على الملاحة في مضيق باب المندب، محذرا من اتساع رقعة المواجهة، ومشيرًا إلى أن “حلقات المقاومة” قادرة، وفق تعبيره، على تعطيل الممرات المائية، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر الإثنين غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، وذلك بعد ساعات من هجوم إيراني استهدف إسرائيل.

وذكر الجيش أن سلاح الجو، وبالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية، قصف أهدافا وصفها بالعسكرية، فيما أفاد موقع “واللا” بأن الضربات شملت أكثر من عشرة مواقع، من بينها أنظمة دفاع جوي ومنصات صواريخ باليستية في إيران.