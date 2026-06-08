تقرير: نتنياهو وكاتس أوقفا هجوما واسعا على إيران كان وشيك التنفيذ

نتنياهو وكاتس أوقفا هجوما جويا واسعا كان من المقرر أن تنفذه عشرات المقاتلات ضد أهداف في إيران، فيما أشارت روايات إسرائيلية إلى أن ترامب مارس ضغوطا مباشرة حالت دون تنفيذ الخطط الهجومية.

أوقف القيادة السياسية في إسرائيل خلال الساعات الأخيرة هجوما جويا واسعا كان من المقرر أن تنفذه عشرات الطائرات الحربية ضد أهداف في إيران، في ظل الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطار جولة التصعيد الأخيرة.

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وبحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات بوقف الهجوم، الذي كان من المقرر تنفيذه خلال الساعات الأخيرة بواسطة عشرات المقاتلات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق الإثنين، أن إسرائيل كانت تسعى إلى تنفيذ هجوم ضد إيران منذ يوم الخميس الماضي، إلا أن الرئيس الأميركي، ترامب، مارس ضغوطا حالت دون تنفيذ هذه الخطط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل اعتُبر داخل إسرائيل فرصة لإحياء الخطط الهجومية ضد إيران، من خلال سيناريو يقوم على مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، يعقبه رد إيراني بالصواريخ، بما يوفر لإسرائيل، بحسب المصدر، مبررا لتوسيع هجماتها ضد إيران.

وأضاف المصدر أن هذه التصورات لم تُترجم إلى خطوات عملية في نهاية المطاف، قائلا إن ترامب "أوقف نتنياهو وأوقف خطط الهجوم على إيران"، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك في أعقاب جولة تصعيد هي الأولى بين إسرائيل وإيران منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في نيسان/ أبريل الماضي، إذ تبادل الطرفان هجمات عسكرية خلال الساعات الأخيرة، في تطور أثار مخاوف من انهيار التهدئة.

وفي خضم هذه التطورات، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، في وقت سابق اليوم، الإثنين، بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، كما دعا ترامب، عبر منشورات على منصته "تروث سوشال"، إلى وقف فوري لإطلاق النار.

واعتبر الرئيس الأميركي أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، ومشددا على أن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط قد تتعثر بسبب ما وصفه بـ"الجهل أو الحماقة".

ويتزامن هذا التصعيد مع استمرار المفاوضات الأميركية الإيرانية، بوساطة باكستانية، والتي انطلقت قبل أسابيع بالتوازي مع وقف إطلاق النار، في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب، من دون أن تفضي هذه المحادثات حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

إسرائيل تلغي قيود الجبهة الداخلية

أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تخفيف القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية خلال جولة التصعيد الأخيرة مع إيران، إذ تقرر اعتبارا من صباح الثلاثاء إعادة معظم مناطق البلاد إلى مستوى النشاط الكامل من دون قيود، مع الإبقاء على قيود جزئية في البلدات الحدودية مع لبنان.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استئناف الدراسة الحضورية بشكل كامل في جميع المؤسسات التعليمية اعتبارا من صباح الثلاثاء، مع استمرار بعض الترتيبات الخاصة بالبلدات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.