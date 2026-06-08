غارات على جنوب لبنان ودوي انفجارات بالضاحية الجنوبية

شهدت الجبهة اللبنانية تصعيدا جديدا مع تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بلدات في الجنوب، تزامنًا مع تهديدات بتوسيع العمليات ضد الضاحية الجنوبية لبيروت وسماع انفجارات في العاصمة.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديدات بتكثيف القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية.

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وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع على الجبهة اللبنانية، بعد استهداف الضاحية الجنوبية، وتزامن ذلك مع هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي السكسكية وزفتا في الجنوب، بينما جدد الجيش الإسرائيلي تهديداته بمواصلة عملياته العسكرية ضد حزب الله وتوسيع نطاقها.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 29 عملية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان خلال يوم الأحد، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار ردوده الميدانية المتواصلة.

سياسيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات على بيروت لم تكن بتنسيق مع الولايات المتحدة، معربا عن عدم رضاه عنها، ومؤكدا: “لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت”.