من "لا ضوء أخضر" إلى "أوقف الهجوم"... كيف كبح ترامب نتنياهو؟

تفاصيل يوم من الاتصالات المتوترة بين ترامب ونتنياهو، شمل تحذيرات من حرب أوسع مع إيران، وضغوطا لتقليص الرد الإسرائيلي، وانتهى بإلغاء هجوم إضافي كانت الطائرات تستعد لتنفيذه؛ تقديرات: الهدوء مرتبط بتطورات الجبهة اللبنانية".

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أن الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، مساء الأحد، قد يجره إلى مواجهة أوسع معها قد يجد نفسه "وحيدا" فيها، فيما أشارت تقارير إلى أن ترامب تدخل شخصيا لوقف هجوم إسرائيلي واسع كان مقررا ضد إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن ترامب قوله إنه نقل هذه الرسالة إلى نتنياهو خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في ذروة التوتر الذي أعقب تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، مضيفا أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت القناة أن المكالمة انتهت من دون اتفاق واضح، وأن نتنياهو لم يبلغ ترامب بالقرار الذي سيتخذه. ونقلت عن أشخاص اطلعوا على فحوى المحادثة قولهم إنهم شعروا بأن ترامب نجح في "شراء بضعة أيام إضافية" ومنع رد إسرائيلي فوري.

لكن نتنياهو، بحسب التقرير، عقد لاحقا مشاورات مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، قبل أن يبلغ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأنه قرر مهاجمة أهداف داخل إيران؛ وخلال محادثته مع نتنياهو، قال ترامب: "من الأفضل أن تكون حذرا جدا فيما تفعله، لأنك قد تجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران قريبا".

وقال ترامب للقناة إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بقرارها "في مرحلة متأخرة جدا"، مضيفا: "كانوا بالفعل في طريقهم إلى إيران"، وزعم أنه تمكن من تقليص حجم الهجوم الإسرائيلي الذي نُفذ لاحقا.

وفي ما يتعلق بخلفية الاتصالات الأميركية، قال ترامب إن خمس دول إقليمية منخرطة في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران طلبت منه ممارسة ضغوط على نتنياهو لوقف الهجمات والمضي نحو اتفاق مع إيران.

وأضاف أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأميركية صباح الإثنين أنهم لا يعتزمون تنفيذ هجمات إضافية على إسرائيل، وطلبوا من واشنطن نقل رسالة إلى إسرائيل بضرورة وقف هجماتها. وقال ترامب: "اتصلت ببيبي وجعلته يتوقف". وشدد ترامب على أنه ما زال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن طهران معنية بالتوقيع عليه، معتبرا أن مثل هذا الاتفاق سيكون "اتفاقا جيدا".

تسلسل الأحداث: "لا يوجد ضوء أخضر، لكن لديك حساباتك الخاصة"

وفي تقرير منفصل، استعرضت القناة 12 التسلسل الزمني للأحداث التي سبقت جولة التصعيد الأخيرة، مشيرة إلى أن إسرائيل هاجمت، عصر الأحد، هدفا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إنه مقر قيادة للتنظيم.

وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعد الهجوم بأنها غير راضية عن القرار، وحذرتها من أن إيران "جادة وسترد"، فيما أكدت إسرائيل للأميركيين أن الهجوم كان "مدروسا" وأنها لم تكن تستطيع تجاهل استهداف بلدات الشمال.

وأجرى نتنياهو وترامب اتصالا هاتفيا وصف بأنه "صعب ومتوتر" بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل في حوالي الساعة 23:00 قبل انتصاف ليل الأحد الإثنين. وخلال المحادثة قال ترامب: "أنا لا أريد حربا جديدة".

وطالب ترامب إسرائيل بعدم مهاجمة إيران لأن ذلك "سيقود فقط إلى مزيد من التصعيد". في المقابل، قال نتنياهو، بحسب القناة، إن إيران "انتهكت السيادة الإسرائيلية" وإن على إسرائيل "رسم خط أحمر"، فيما رد ترامب بالقول: "من ناحيتي لا يوجد ضوء أخضر، لكن لديك حساباتك الخاصة".

وأضافت القناة أن تقديرات داخل إسرائيل تباينت بشأن نتائج المحادثة؛ إذ اعتبر بعض المسؤولين أن ترامب فهم أن إسرائيل ستهاجم إيران رغم اعتراضه، فيما رأى آخرون أنه خرج بانطباع معاكس؛ في حين أشارت إلى أن نتنياهو قال لاحقا إنه يعلم أن الرد الإسرائيلي على إيران لن يجر المنطقة إلى حرب واسعة.

وبحسب الرواية التي عرضتها القناة، نفذت إسرائيل هجومين على إيران الأول في الساعة الثالثة فجرا، والآخر الساعة السابعة صباحا، أعقبهما رد إيراني على دفعتين. وبعد انتهاء تبادل الضربات، نقل الإيرانيون إلى إدارة ترامب استعدادهم لوقف إطلاق النار.

وفي موازاة ذلك، قالت القناة إن إسرائيل كانت تستعد لتنفيذ هجوم واسع جديد داخل إيران، وإن نتنياهو صادق على الخطط خلال اجتماع عقد في مقر قيادة العمليات، قبل أن يتصل ترامب به مجددا ويطلب منه وقف الهجوم.

وأضافت أن نتنياهو عاد بعد المكالمة إلى الاجتماع وأبلغ الحاضرين بوقف العملية، رغم أن الطائرات كانت قد أتمت استعداداتها، فيما وصفت بعض الجهات الإسرائيلية المحادثة بأنها "ودية"، بينما اعتبرتها جهات أخرى "مكالمة توجيه وتعليمات".

"هاجموا وأنهوا القصة"

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل ما وصفته بـ"ماراثون الاتصالات" الذي أجراه نتنياهو، مساء الأحد، مع كبار المسؤولين الأميركيين، في خضم المشاورات المتعلقة بالرد الإسرائيلي على إيران.

وبحسب القناة، لم تقتصر الاتصالات على ترامب، بل شملت أيضا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ووزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، حيث جرى بحث طبيعة الأهداف التي يمكن مهاجمتها داخل إيران وحجم الرد الإسرائيلي المتوقع.

وذكرت القناة أن إسرائيل كانت معنية بتنفيذ هجوم أوسع وأكثر تأثيرا مما نُفذ فعليا، بما في ذلك بحث إمكانية استهداف منشآت طاقة إيرانية، إلا أن الموقف الأميركي كان "حازما وواضحا" برفض هذا الخيار.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين اطلعوا على تفاصيل محادثة نتنياهو وترامب قولهم إن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن عليه "مهاجمة (بعض) الأهداف وإنهاء القصة"، في إشارة إلى تنفيذ رد محدود يمنع الانزلاق إلى حرب واسعة.

وبحسب الرواية ذاتها، أدركت الإدارة الأميركية أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، خلافا للرسائل العلنية التي صدرت عن ترامب، لكنها سعت في الوقت نفسه إلى ضبط حجم الضربة بحيث لا تؤدي إلى تجدد الحرب أو انهيار المسار الدبلوماسي.

وأضافت القناة أن ترامب عاد واتصل بنتنياهو صباح الإثنين، وأبلغه بضرورة وقف أي عمليات إضافية داخل إيران، الأمر الذي أدى إلى إلغاء هجوم آخر كان مخططا له في اللحظات الأخيرة.

الهدوء مرتبط بتطورات الجبهة اللبنانية

من جهتها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن استمرار الهدوء بين إسرائيل وإيران لا يتوقف حاليا على ما يجري داخل إيران بقدر ما يرتبط بالتطورات على الجبهة اللبنانية.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت منقسمة، خلال مشاورات أعقبت الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، بشأن احتمال رد إيراني مباشر، فيما قدّر مصدر إسرائيلي أن فرص الرد كانت متساوية تقريبا.

كما أشارت إلى أن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية يتمسكان بمبدأ مهاجمة الضاحية الجنوبية ردا على أي إطلاق نار من لبنان باتجاه إسرائيل، معتبرين أن إسرائيل انتقلت من معادلة "الهدوء يقابله هدوء" إلى معادلة جديدة قوامها "إطلاق النار يقابله إطلاق نار".