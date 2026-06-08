نتنياهو: النار توقفت على جبهة إيران... أي استئناف سيُقابل برد قوي

نتنياهو يعتبر أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة تربط بين الهجمات الإسرائيلية في لبنان والرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا بإحباطها، ومؤكدا أن تل أبيب سترد "بقوة" على أي هجوم جديد.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إيران أوقفت هجماتها على إسرائيل في هذه المرحلة، مهددا بالرد "بقوة" إذا استؤنفت، فيما رفض ما وصفه بمحاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة تربط بين إطلاق النار من لبنان والرد الإسرائيلي، وذلك في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ جولة التصعيد الأخيرة.

وقال نتنياهو إن "إيران وحزب الله حاولا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فرض معادلة جديدة، غير مقبولة وغير محتملة"، على حد تعبيره، مضيفا أن هذه المعادلة تقوم على "إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل من دون أن نرد". وأضاف: "هذا لن يحدث في عهدي".

وادعى نتنياهو أن الهجمات الإيرانية توقفت في الوقت الراهن، وقال إن "النار على جبهة إيران متوقفة حاليا، بعدما توقف النظام في طهران عن مهاجمتنا"، مضيفا: "إذا عادت إيران إلى مهاجمتنا فسنرد بقوة".

وفي ما يتعلق بلبنان، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد حزب الله، مضيفا أن "مقاتلينا يوجّهون ضربات قاسية لحزب الله"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني.

كما تطرق إلى علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقال إنه يؤكد له في محادثاته "بكل تقدير واحترام" أن إسرائيل ستواصل العمل لحماية مواطنيها. وأضاف: "بوحدتنا وتصميمنا وحكمتنا سندافع عن مواطني إسرائيل وسنعيد الأمن إلى الشمال".

وعاد نتنياهو إلى الملف النووي الإيراني، مدعيا أن إسرائيل "أحبطت التهديد النووي الإيراني"، وقال: "لو لم نتحرك في الوقت المناسب وبالقوة اللازمة لما كنا هنا اليوم". وأضاف: "أتعهد مجددا بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

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