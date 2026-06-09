احتياطي إسرائيل الأجنبي يقترب من 239 مليار دولار رغم تداعيات الحرب

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى إسرائيل بنحو 3 مليارات دولار خلال أيار، في وقت تكاد تتوقف فيه برامج الطوارئ التي أطلقها بنك إسرائيل لدعم الأسواق والشيكل منذ اندلاع الحرب.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل خلال شهر أيار/ مايو الماضي بنحو 3 مليارات دولار، ليقترب من مستوى 239 مليار دولار، في مؤشر على استمرار قوة الأصول الأجنبية لدى البنك رغم تداعيات الحرب والتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة.

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وبحسب معطيات نشرها بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بلغ احتياطي النقد الأجنبي في نهاية أيار/ مايو 238.681 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.953 مليار دولار مقارنة بنهاية نيسان/ أبريل، فيما بلغت نسبة الاحتياطي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2%.

وأوضح البنك أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يعود إلى إعادة تقييم الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، والتي أضافت نحو 2.685 مليار دولار إلى الاحتياطي، إلى جانب مشتريات محدودة من العملات الأجنبية بلغت نحو 801 مليون دولار.

وفي المقابل، قلصت أنشطة الحكومة بالعملة الأجنبية حجم الزيادة، بعد سحب ما قيمته نحو 721 مليون دولار من الاحتياطي خلال الفترة نفسها.

وتظهر البيانات أن احتياطي النقد الأجنبي واصل التحرك قرب مستويات قياسية تاريخية، بعدما تجاوز للمرة الأولى حاجز 230 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعوما بارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

برامج الحرب تتراجع إلى الحد الأدنى

وتزامن ارتفاع الاحتياطي مع تراجع واضح في استخدام البرامج الاستثنائية التي أطلقها بنك إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بهدف دعم استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف.

ووفقا للتقرير الشهري الذي نشره البنك، لم تُسجل خلال أيار/ مايو أي عمليات ضمن برامج بيع العملات الأجنبية أو صفقات المبادلة (Swap) أو برامج دعم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الحرب.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن في بداية الحرب خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية بهدف الحد من تقلبات الشيكل، إلى جانب برنامج مبادلات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار لتوفير السيولة في سوق العملات. كما أطلق برامج تمويل وائتمان خاصة بالمصالح التجارية المتضررة من الحرب.

وتظهر البيانات أن معظم هذه الأدوات لم تعد مستخدمة حاليا، باستثناء عمليات محدودة ومتفرقة خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تحسنا نسبيا في أداء الأسواق المالية مقارنة بالفترة التي أعقبت اندلاع الحرب مباشرة.

ويأتي ذلك في وقت أشار فيه بنك إسرائيل، في محضر اجتماعاته النقدية الأخيرة، إلى تراجع علاوة المخاطر في الأسواق الإسرائيلية واقترابها من المستويات التي كانت سائدة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الشيكل وتحسن أداء الأسواق المالية المحلية.