اعتقال إسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيف رعنان أوحانا (44 عامًا) من حيفا في أيار 2026، عقب تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة. وتشير المعطيات إلى أنه نفّذ مهام تصوير في مواقع حساسة مقابل مدفوعات بعملة رقمية.

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، اعتقال رعنان أوحانا (44 عامًا) من مدينة حيفا خلال شهر أيار/ مايو 2026، بشبهة تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية.

وبحسب نتائج التحقيق، فقد أقام المشتبه به تواصلًا مع عناصر قيل إنها مرتبطة بالمخابرات الإيرانية، بعد أن قدمت نفسها عبر الإنترنت على أنها جهات ذات طابع تجاري.

وتشير المعطيات إلى أن المتهم نفّذ عمليات تصوير في مواقع وُصفت بالحساسة خلال فترة الحرب المسماة إسرائيليا "زئير الأسد"، مقابل مبالغ مالية دُفعت بعملة رقمية، مع علمه بأنه يتعامل مع جهة أجنبية.

وأفادت السلطات بأن المحكمة المركزية في حيفا تسلمت صباح اليوم تصريح ادعاء بحق المشتبه به، في خطوة تسبق تقديم لائحة اتهام رسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي هذا السياق، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها للجمهور من "مخاطر التواصل أو التعاون مع جهات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "ضرورة توخي الحذر من محاولات الاستدراج والتجنيد التي قد تُدار من قبل أطراف معادية".