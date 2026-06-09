صور أقمار اصطناعية: احتمال إصابة قاعدة "رامات دافيد" الجوية العسكرية بالهجوم الإيراني الأخير

أظهرت صورة قمر اصطناعي، نشرتها شركة "Soar" وسمحت الرقابة العسكرية بنشرها جزئيا، بقعة سوداء تشير لاحتمال تعرض حظيرة طائرات بقاعدة "رامات دافيد" الجوية لإصابة إيرانية مباشرة، وسط تضارب حول حجم الأضرار وصمت الجيش الإسرائيلي.

أظهرت صورة التقطها قمر اصطناعي، التُقطت أمس الإثنين، لقاعدة "رامات دافيد" الجوية العسكرية التي تقع جنوب شرق مدينة حيفا، احتمال تعرّضها لإصابة إيرانية مباشرة، خلال الضربات الأخيرة المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني "واينت"، اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد إتاحة الرقابة العسكرية، النشر عن ذلك، وإن بشكل جزئي.

وذكرت "كان 11"، أن "صورة التقطها قمر اصطناعي لقاعدة ’رامات دافيد’ الجوية، أظهرت بقعة سوداء قد تشير إلى إصابة القاعدة خلال إطلاق الصواريخ من إيران، قبل يومين".

صور أقمار اصطناعية تُظهر احتمال إصابة قاعدة "رامات دافيد" العسكرية الإسرائيلية، خلال هجوم #إيران، الأخير.

للتفاصيل: https://t.co/Zng03n1kQr pic.twitter.com/mVRcDFNR7h — موقع عرب 48 (@arab48website) June 9, 2026

ويُظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة "Soar"، عبر الإنترنت أن حظيرة للطائرات في قاعدة "رامات دافيد" الجوية، ربما تكون قد أُصيبت خلال التصعيد مع إيران، بحسب ما ذكر موقع "واينت".

وأضاف الموقع أنه "في الصورة التي التُقطت أمس بدقة منخفضة، وتُعرض بالمقارنة مع صورة التُقطت في الخامس من حزيران/ يونيو، يمكن رؤية بقعة مكان حظيرة الطائرات".

وأشار إلى أنه من غير الواضح ما كان موجودًا داخل المبنى المتضرر، ومدى الضرر، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم يُدلِ بأي تفاصيل بشأن ذلك.

حظيرة الطائرات التي أُصيب في الغالب

كما أوردت "كان" أنه "بمقارنة صور الأقمار الاصطناعية من الموقع نفسه في القاعدة، تبين وجود حظيرة طائرات هناك، بينما تُظهر الصورة الجديدة بقعة قد تدل على إصابة محتملة".

وأشارت كذلك إلى أن "حجم الأضرار لا يزال غير واضح في هذه المرحلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى جودة الصورة والقيود المفروضة على التصوير فوق القواعد في إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة على شركات خدمات الأقمار الاصطناعية".

وأعلنت إيران، أمس الإثنين، وقف هجماتها على إسرائيل التي قالت إنها جاءت ردا على هجومها على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهددت باستئناف الهجمات بـ"قوة أشد" إذا استمرت الهجمات في لبنان، فيما أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن النار توقفت على جبهة إيران، وأن أي استئناف سيُقابل برد قوي.

وأعلنت الجبهة الداخلية، إلغاء التقييدات واستئناف التعليم في البلاد، باستثناء المنطقة الحدودية مع لبنان.

وقال نتنياهو إن إيران أوقفت هجماتها على إسرائيل في هذه المرحلة، مهددا بالرد "بقوة" إذا استؤنفت، فيما رفض ما وصفه بمحاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة تربط بين إطلاق النار من لبنان والرد الإسرائيلي، وذلك في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ جولة التصعيد الأخيرة.

وفي المقابل، قال مقر "خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية، في بيان إن طهران نفذت "ردا مؤلما" على الغارات التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق الإثنين، وتعلن على إثره "وقف عمليات القوات المسلحة".