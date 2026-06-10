الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على منح مكانة خاصة لطلاب معاهد تدريس التوراة

مشروع القانون يهدف بنصه الأصلي إلى مساواة مكانة طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية مع الجنود، لكن الوزراء اشترطوا تقدم إجراءات تشريعه بإعادة القانون إلى النقاش في لجنة برلمانية وإزالة المساواة بين هؤلاء الطلاب والجنود

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون أساس: مكانة خاصة لطلاب معاهد تدريس التوراة، الذي قدمته حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريديان.

ويهدف مشروع القانون بنصه الأصلي إلى مساواة مكانة طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية مع الجنود، لكن الوزراء اشترطوا تقدم إجراءات تشريعه بإعادة القانون بعد التصويت عليه بالقراءة التمهيدية إلى النقاش في لجنة برلمانية وإزالة المساواة بين هؤلاء الطلاب والجنود، ولذلك فإن جوهر القانون ليس واضحا حاليا.

تم تقديم مشروع القانون في إطار الاتفاقيات الائتلافية بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية، لكن يتوقع أن يواجه استمرار تشريعه صعوبات داخل الائتلاف وثمة شك إذا كان سيتم سنّه.

وصوت عضو كنيست واحد من حزب الليكود ضد مشروع القانون، فيما تغيب أعضاء الكنيست العرب عن التصويت.

والمصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية هو جزء من خطوات أقدم عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل إرضاء الأحزاب الحريدية كي يتمكن من تحديد الموعد الذي يريده لإجراء الانتخابات العامة للكنيست في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويتم دفع إجراءات تشريع قوانين أخرى يطالب بها الحريديون، بينها مشروع قانون تديين الحيز العام، ومشروع قانون يمنح إعفاءات في رسوم حضانات الأطفال للحريديين طلاب معاهد تدريس التوراة.