ترامب: لست متأكدا إذا كان نتنياهو سيخوض الانتخابات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، إنه ليس متأكدا إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيخوض الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى.

وأضاف ترامب في مقابلة لشبكة ABC الأميركية أن "هذا سؤال مفتوح. أنا لا أعلم. لقد كانت مسيرته المهنية مذهلة. هل يرغب في الاستمرار؟ لأنه كما تعلمون، هو رئيس حكومة في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريباً بطريقة أو بأخرى".

وعقب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، على أقوال ترامب بالقول لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، إنه "لا علم لي بأقوال ترامب بشأن خوض نتنياهو الانتخابات. ونحن نستعد للانتخابات ولدينا عدة أمور ينبغي أن ننهيها".

وأضاف بركات أن "علاقة الرئيس ترامب ونتنياهو غير مسبوقة. وتوجد للرئيس تصريحات مختلفة، لكن التعاون بين الدولتين غير مسبوق. وحولنا إيران من دولة عتبة نووية إلى نمر على ورق. والجميع ينظر إلى هذه العلاقة ويغارون جدا".

ونشر مراسل شبكة ABC جوناثان كارل أقوال ترامب في حسابه على منصة "إكس".

ونشر نتنياهو، الشهر الماضي، مقطع فيديو في منصة تلغرام، يظهر فيه ترامب كمن يعبر عن تأييده له، على خلفية الحروب التي تشنها إسرائيل، وفيما أقوال ترامب كانت عبارة عن مقاطع من عدة خطابات ألقاها في الماضي.

وظهر ترامب ونتنياهو في مقطع الفيديو يتصافحان على خلفية العلمين الأميركي والإسرائيلي، فيما يقول ترامب إنه "لو لم يكن لديهم رئيس حكومة قوي، فمن الجائز أن إسرائيل لم تكن موجودة. وكان يمكن أن يتولى زعماء آخرون المنصب، لكنهم كانوا سيخسرون، وهو انتصر".

يشار إلى أن الموعد الرسمي لانتخابات الكنيست هو 27 تشرين/أوكتوبر المقبل، لكن يتوقع أن تجري قبل ذلك بعد أن صادق الكنيست على حل نفسه. ولم يتم الاتفاق على الموعد النهائي للانتخابات.

وتظهر الاستطلاعات في إسرائيل أن كتلة الأحزاب التي يتشكل منها ائتلاف نتنياهو الحالي لن تحصل على أغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات، وتوحي أن نتنياهو لن يكون رئيس الحكومة المقبل.