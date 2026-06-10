نتنياهو يطرح إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود واستبدالها بلجنة خاصة، أو توسيع عدد المواقع المضمونة التي يعيّن أصحابها بنفسه؛ فيما تشير التقديرات داخل الحزب إلى أن التهديد بإلغاء "البرايمريز" يهدف بالأساس إلى انتزاع نفوذ أكبر على تركيبة القائمة.

يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتجاه إجراء تغييرات جوهرية على آلية اختيار مرشحي حزب الليكود في الانتخابات المقبلة، تشمل إلغاء الانتخابات التمهيدية (البرايمريز) أو تقليص دورها، بالتوازي مع مطالبته بتوسيع عدد المواقع المضمونة التي يملك حق تعيين مرشحيها في قائمة الحزب.

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وبحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، أبلغ نتنياهو رؤساء سلطات محلية ومسؤولين في الليكود خلال اجتماع عقده معهم، أنه يفضل إلغاء الانتخابات التمهيدية بالكامل بصورة استثنائية بسبب الحرب، واستبدالها بلجنة خاصة تتولى تشكيل قائمة الحزب للكنيست المقبلة.

ووفقا للتقرير، فقد جرى خلال الاجتماع بحث موعد الانتخابات التمهيدية في الحزب، حيث تقرر مبدئيا إجراؤها في 28 تموز/ يوليو المقبل، أو في 21 تموز/ يوليو إذا تقرر تقديم موعد الانتخابات العامة. كما أفادت القناة بأن الحزب تعاقد بالفعل مع شركة لتولي الجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بإجراء الانتخابات التمهيدية.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن الانتخابات التمهيدية بصيغتها الحالية "قد تؤدي إلى نشوء مجموعات داخل كتلة الليكود في الكنيست المقبل"، معتبرا أن ذلك قد يعرقل تشكيل الحكومة المقبلة ويؤثر على أدائها.

وأشارت إلى أن نتنياهو يسعى إلى إشراك رؤساء السلطات المحلية في هذه الخطوة ومنحهم دورا مؤثرا في تحديد تركيبة قائمة الليكود للكنيست السادسة والعشرين، في إطار مساعيه لحشد الدعم الداخلي لمقترحه.

إلا أن التقرير لفت إلى أن إلغاء الانتخابات التمهيدية يتطلب مصادقة مؤتمر الليكود، وهو ما قد يواجه عقبات كبيرة في ظل تمسك قطاعات واسعة داخل الحزب بإجراء الانتخابات، باعتبارها إحدى السمات الديمقراطية التي يحرص الليكود على إبرازها.

وبحسب تقديرات أوردتها القناة، فإن فرص تمرير هذه الخطوة تبقى محدودة ما لم تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا واسعا، فيما يُرجح داخل الحزب أن ينتهي الأمر بمنح نتنياهو عددا أكبر من المواقع المضمونة بدلا من إلغاء الانتخابات التمهيدية بالكامل.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "واينت" بأن نتنياهو عاد خلال اجتماعات داخلية عقدت خلال الأيام والساعات الماضية، للمطالبة بعشرة مواقع مضمونة في قائمة الليكود، أو بالانتقال إلى صيغة اللجنة الخاصة بدلا من الانتخابات التمهيدية.

ونقل الموقع عن مصادر في الحزب قولها إن نتنياهو يستخدم التلويح بإلغاء الانتخابات التمهيدية كورقة ضغط للحصول على عدد أكبر من المواقع المضمونة داخل القائمة الانتخابية للكنيست الـ26 التي يملك حق تعيين مرشحيها.

من جهتها، ذكرت القناة 13 أن نتنياهو يبحث مسارا بديلا يتيح له توسيع نفوذه على تركيبة القائمة من دون إلغاء الانتخابات التمهيدية، عبر السيطرة على بعض المقاعد المخصصة تقليديا لفئات تمثيلية، مثل مقاعد الشباب والنساء والمهاجرين الجدد.

وبحسب التقرير، يسعى نتنياهو إلى شغل هذه المواقع بمرشحين مقربين منه، بما يتيح له تعزيز حضوره داخل القائمة وتقليص حجم المعارضة الداخلية لهذه الخطوة. ولم يصدر عن حزب الليكود تعليق رسمي على هذه التقارير.

ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وسط مساع من نتنياهو لإحكام سيطرته على قائمة الليكود وضمان كتلة برلمانية أكثر انسجاما معه في حال عاد لتشكيل الحكومة المقبلة.