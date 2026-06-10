"رفائيل": ديون وزارة الأمن بمليارات الشواكل تضر بقدرتنا التشغيلية

مدير شركة "رفائيل" يتهم وزارة الأمن الإسرائيلية بالتأخر في سداد ديون بمليارات الشواكل للصناعات العسكرية، محذرا من تأثير ذلك على خطوط الإنتاج والقدرة التشغيلية، رغم تسجيل صادرات السلاح الإسرائيلية أرقاما قياسية خلال العام الماضي.

جناح "رفائيل" المغلق في معرض باريس بعد القيود الفرنسية على عرض الأسلحة الإسرائيلية، حزيران 2025 (Getty Images)

كشف المدير العام لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رفائيل"، يوآف تُرجمان، أن الديون المتراكمة على وزارة الأمن الإسرائيلية تجاه الشركة باتت تؤثر على قدرتها التشغيلية، داعيا الدولة إلى تسديد مستحقاتها في أقرب وقت.

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وجاءت تصريحات تُرجمان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد أيام من إعلان وزارة الأمن تسجيل صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية رقما قياسيا جديدا خلال عام 2025.

وقال تُرجمان إن ديون وزارة الأمن "تثقل كاهلنا وتضر بقدرتنا على العمل"، مضيفا أنه يتوقع من الدولة الوفاء بالتزاماتها المالية، معتبرا أن حجم الديون الحالية "كبير جدا" مقارنة بالسنوات السابقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه وزارة الأمن التفاخر بالنمو المتواصل في صادرات الصناعات العسكرية، التي بلغت خلال عام 2025 نحو 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30% مقارنة بعام 2024، في خامس سنة متتالية تسجل فيها الصادرات العسكرية الإسرائيلية رقما قياسيا جديدا.

وفي المقابل، أقرت وزارة الأمن بوجود ديون تتجاوز 10 مليارات شيكل مستحقة للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ووصفتها مصادر رفيعة في الوزارة بأنها "غير معقولة"، محذرة من انعكاساتها على الاستثمار وخطوط الإنتاج والقدرات المستقبلية للشركات.

وبحسب المعطيات المتداولة في إسرائيل، فإن الحصة الأكبر من هذه الديون مستحقة لشركة "رفائيل" وتبلغ نحو 6 مليارات شيكل، فيما تتوزع بقية الديون على شركات صناعات عسكرية أخرى، بينها "الصناعات الجوية الإسرائيلية" (IAI) و"إلبيت"، بما يقدّر بنحو 3 إلى 4 مليارات شيكل إضافية لكل شركة.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول رفيع في وزارة الأمن قوله إن الوزارة لا تنوي سداد هذه الديون خلال عام 2026، مضيفا أن ميزانية الوزارة المخصصة للعام الجاري استُنفدت بالكامل.

وكان تُرجمان قد حذر في مقابلة نشرتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أواخر أيار/ مايو الماضي من أن حجم ديون الدولة للصناعات العسكرية بلغ مستويات غير مسبوقة، قائلا إن "الدولة فتحت دينا كبيرا جدا أمام الصناعات العسكرية، ولدينا تحديدا وصل الدين إلى أعلى مستوى في تاريخه".

وأشار إلى أن الشركة تواجه في الوقت نفسه تحديات اقتصادية إضافية، بينها ارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات العسكرية الإسرائيلية ويضغط على هامش الأرباح في العقود الموقعة مسبقا.

ورغم هذه التحديات، أظهرت النتائج المالية لشركة "رفائيل" خلال الربع الأول من عام 2026 نموا سنويا بنسبة 7% لتصل الإيرادات إلى نحو 4.95 مليارات شيكل، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 334 مليون شيكل، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي الجدل حول ديون وزارة الأمن في وقت تواجه فيه الصناعات العسكرية الإسرائيلية طلبا متزايدا على منتجاتها في أعقاب الحروب والتوترات الإقليمية المتواصلة، بالتوازي مع ضغوط مالية متصاعدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.