إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وقال الجيش، في بيان، إن الانفجار وقع أثناء "نشاط عملياتي" لقواته في مدينة جنين، وأضاف أن الضابط والجندي أُصيبا جراء انفجار العبوة الناسفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه جرى إبلاغ عائلتي المصابين بتفاصيل الحادثة، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل بشأن ملابسات الانفجار أو طبيعة العملية العسكرية التي كانت تنفذها القوات في المدينة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، رصدت القوة جسما مشبوها في المنطقة وقامت برفعه، قبل أن يقع الانفجار. وقالت إذاعة الجيش إنه "لا يمكن الجزم في هذه المرحلة" بالسبب المباشر الذي أدى إلى انفجار العبوة.

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى موقع الحادث، وشرعت في عمليات تمشيط وتحقيق ميداني، بهدف استيضاح ملابساته والتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أخرى في المنطقة.

ووقع الانفجار خلال عمليات الجهيز لإقامة موقع عسكري دائم داخل مخيم جنين، وذلك لأول مرة في منطقة مصنفة A وفقا لاتفاقيات أوسلو، لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة، مع استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها، بالتزامن مع اقتحامات متواصلة لمدن وبلدات الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والإجراءات المتسارعة لتعزيز الاستيطان بالضفة.

ومنذ إطلاق الاحتلال عملية "السور الحديدي" في كانون الثاني/ يناير 2025، تسببت العمليات الإسرائيلية بتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إلى جانب تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية داخل المخيمات.