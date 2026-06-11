الحكومة الإسرائيلية تمضي نحو تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية تستعد للمصادقة على تخصيص أكثر من مليار شيكل لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، عبر البدء بأعمال البناء والبنية التحتية قبل استكمال إجراءات التخطيط، ضمن واحدة من أوسع خطط التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة.

من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت)، اليوم الخميس، على خطة تخصص مئات ملايين الدولارات لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى تنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية التي حصلت على موافقات رسمية وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.

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وبحسب ما أورد مراسل القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن الخطة المعروضة على الحكومة تتضمن رصد 1.075 مليار شيكل (أكثر من 350 مليون دولار) على مدى عدة سنوات، لتمويل إقامة بنى سكنية ومبان عامة وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تُعد واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني التي تدفع بها الحكومات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، نظرا لحجمها وعدد المستوطنات التي تشملها.

ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المشروع الجديد، فيما تأتي الخطوة في توقيت سياسي حساس، إذ تسعى الحكومة إلى إقرار التمويل قبل أي تصويت محتمل على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي قد يصعّب لاحقا تمرير موازنات واسعة النطاق من هذا النوع.

وبحسب التقرير، لا تقتصر الخطة على منح اعتراف رسمي لمستوطنات جديدة، بل تشمل البدء الفعلي بتمويل البناء والخدمات والبنية التحتية لعشرات التجمعات الاستيطانية بصورة متزامنة، بما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في خريطة الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن الخطة تمويل مواقع استيطانية مؤقتة تشمل بيوتا متنقلة ومرافق عامة وخدمات مجتمعية وبنى تحتية أساسية، إلى جانب تمويل الأعمال التمهيدية الخاصة بالمستوطنات الدائمة التي يفترض إقامتها لاحقا، بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات والمرافق الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أهمية الخطة لا تكمن فقط في عدد المستوطنات المشمولة بها، وإنما أيضا في قرار الحكومة البدء بالتنفيذ الميداني قبل استكمال الإجراءات التخطيطية والقانونية الكاملة.

ووفقا للمعلومات التي كشفها التقرير، فإن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على تخصيص أكثر من 100 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) لأعمال التخطيط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمستوطنات نفسها، فيما تمثل الخطة الجديدة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وفي حال المصادقة عليها، ستتيح الخطة للحكومة إقامة مواقع استيطانية مؤقتة أثناء استمرار إجراءات التخطيط، ما يخلق وقائع جديدة على الأرض يمكن أن تتحول لاحقا إلى مستوطنات دائمة.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من المستوطنات المشمولة بالخطة يقع في مناطق حساسة إستراتيجيا، بينها مناطق على امتداد شارع 90 في الأغوار، وجنوب جبل الخليل، ومواقع تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين كتل استيطانية قائمة.

ورأى التقرير أن هذه الخطوة تهدف، من بين أمور أخرى، على تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، عبر توسيع الانتشار الاستيطاني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الضفة الغربية، ومنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.

وتأتي الخطة في سياق سياسة أوسع تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على المناطق المصنفة "C" في الضفة الغربية وتسريع مشاريع الاستيطان، بعد سلسلة قرارات اتخذتها خلال العام الأخير للمصادقة على عشرات المستوطنات الجديدة، في أكبر موجة توسع استيطاني تشهدها المنطقة منذ سنوات.