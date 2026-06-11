ترامب: سنعاود القصف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

بينما تحدث ترامب عن إمكانية وقف العمليات مقابل التوصل إلى اتفاق، نفت إيران وجود أي اتصالات مباشرة معه، مؤكدة استعدادها للرد على أي تصعيد. زادت التقارير المتضاربة بشأن جهود الوساطة القطرية من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المفاوضات بين الطرفين.

بعد نحو ساعتين من بدء الهجمات على إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن مقاتلات أميركية كانت تحلق فوق الأجواء الإيرانية خلال تنفيذ العمليات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال إنه تلقى اتصالات مباشرة من مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف القصف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية قد تتوقف قريبا.

وزعم ترامب أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لإنهاء العمليات العسكرية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى طهران، قائلا إن عدم التوقيع على الاتفاق الذي تطرحه الولايات المتحدة سيقابل برد عسكري واسع النطاق.

وحذر من أن الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات إذا لم توافق طهران على الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن.

كما نفى أي مشاركة إسرائيلية في موجة الهجمات الحالية، مؤكدا أن القوات الأميركية أطلقت 49 صاروخا من طراز "توماهوك" إلى جانب غارات نفذتها طائرات مقاتلة استهدفت مواقع داخل إيران.

في المقابل، نفت إيران بشكل قاطع وجود أي تواصل مع ترامب، إذ نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول إيراني رفيع المستوى وصفه تصريحات ترامب بشأن اتصالات مع مسؤولين إيرانيين كبار بأنها "ادعاءات كاذبة"، معتبرا أنها تهدف إلى التغطية على تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران.

وفي الوقت ذاته، أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها سترد "بقوة وحزم" على أي اعتداء أميركي في المنطقة، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيواجه برد عسكري مباشر.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، لا تزال الصورة غير واضحة بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وفد الوساطة القطري غادر طهران الليلة الماضية من دون تحقيق تقدم ملموس، مشيرة إلى تراجع فرص نجاح المحادثات بشكل كبير.

في المقابل، نقلت شبكة سي إن إن معلومات تفيد بأن الوفد القطري لا يزال موجودا في إيران، ما يعكس تضاربا في التقارير بشأن مصير جهود الوساطة ومستقبل الاتصالات الدبلوماسية الجارية.