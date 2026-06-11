غارات وقصف إسرائيلي يطاول بلدات لبنانية

تزامن ذلك مع تمسك لبنان بخيار وقف إطلاق النار والحل الدبلوماسي، مقابل رسائل إسرائيلية سياسية وعسكرية تحمل مواقف متشددة تجاه التطورات الميدانية.

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في ظل استمرار التوتر الميداني على الحدود الجنوبية.

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وفي المقابل، تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوبا، إلى جانب التزامها بالمسار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مستدامة.

ميدانيا، أطلقت القوات الإسرائيلية، فجر الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، بالتزامن مع قصف طال واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي حصيلة الخسائر البشرية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا في قضاء صور أدت إلى سقوط 9 شهداء بينهم سيدة، إضافة إلى 10 جرحى، فيما أسفرت غارة أخرى على مدينة صيدا عن سقوط 3 شهداء وإصابة شخص بجروح.

كما أشارت الوزارة إلى إصابة مسعفين من جمعية الرسالة في بلدة حاريص، ووصفت الهجوم بأنه "اعتداء همجي" يستهدف الطواقم الطبية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين قرب مناطق انتشار قواته في جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق شمال إسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر.

سياسيا، نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رسالة مصورة موجّهة إلى اللبنانيين، قال فيها إن إسرائيل ليست في حرب مع الشعب اللبناني، بل مع حزب الله، داعيا إلى إنهاء نفوذه في البلاد، ومشيرا إلى أن ذلك - بحسب تعبيره - هو الطريق نحو السلام والازدهار بين الجانبين.