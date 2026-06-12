استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وآيزنكوت يعزز قوته

آيزنكوت يتفوق على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة بحصوله على 44% مقابل 40%، كما تفوق بينيت على نتنياهو بحصوله على 43% مقابل 39%. وقال 50% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن ترامب سيعمل لصالح إسرائيل ضد إيران

تراجعت شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأظهر استطلاع أن حزبه، الليكود، سيحصل على 22 مقعدا لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لكن قوة كتلة أحزاب الائتلاف بقيت عند 50 مقعدا بسبب تجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم.

وعزت صحيفة "معاريف"، التي نشرت الاستطلاع اليوم، الجمعة، تراجع شعبية نتنياهو إلى رضوخه لإملاءات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف التصعيد العسكري مع إيران، بداية الأسبوع الحالي، ومقولة ترامب إنه ليس متاكدا أن نتنياهو سيخوض انتخابات الكنيست القريبة، والمصادقة على مشروع قانون يساوي بين مكانة طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية مع مكانة الجنود الإسرائيليين.

في المقابل، في كتلة الأحزاب الصهيونية في المعارضة، تعززت شعبية حزب غادي آيزنكوت بحصول حزبه، "يَشار" على 20 مقعدا، بزيادة 3 مقاعد عن استطلاع الصحيفة في الأسبوع الماضي، وتراجع حزب نفتالي بينيت مقارنة بالاستطلاع السابق أيضا بمقعدين وحصل هذا الأسبوع على 21 مقعدا.

وحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 22 مقعدا؛ قائمة "بِياحد" المشتركة بين حزبي بينيت و"ييش عتيد" 21 مقعدا؛ "يشار" 20؛ حزب "الديمقراطيين" 10؛ "يسرائيل بيتينو" 9؛ "عوتسما يهوديت" 9؛ شاس 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ الجبهة – العربية للتغيير 6؛ القائمة الموحدة 4؛ الصهيونية الدينية 4.

وبهذه النتائج تكون قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة 60 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

على صلة استطلاع: آيزنكوت يحصل على 20 مقعدا متجاوزا تحالف بينيت ولبيد ويتفوق آيزنكوت على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة بحصوله على 44% مقابل 40%، كما تفوق بينيت على نتنياهو بحصوله على 43% مقابل 39%، بينما تفوق نتنياهو على رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان بحصوله على 43% مقابل 39%.

وقال 50% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن ترامب سيعمل لصالح المصالح الإسرائيلية في مواجهة مع إيران، فيما منح 43% ترامب ثقة متدنية أو عدم ثقة بتاتا. وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة على ذلك.