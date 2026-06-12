واشنطن لإسرائيل: الهجمات على إيران ستكون من جانبنا فقط

أبلغت واشنطن تل أبيب بضرورة حصرية الهجمات الأميركية ضد إيران دفعا للمفاوضات، فيما رفعت إسرائيل تأهبها تحسبا لرد إيراني محتمل، حال اعنُدي عليها، وسط منع دولة إقليمية لإسرائيل استخدام مجالها الجوي، وتأكيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ليست طرفا بالتفاهمات.

أبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل بضرورة أن تكون الهجمات المحتملة على إيران، من جانبها فقط، "ردًا على إسقاط المروحية، وسعيًا منها لدفع المفاوضات قدمًا".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير، الخميس، في ظل استعدادات سلاح الجو الإسرائيلي لشن هجمات مُحتملة على إيران.

ونقلت "كان" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: "تلقينا رسالة واضحة بعدم التدخل، الأميركيون يريدون ألا يمتد الصراع الحالي إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، لأنهم لم يتخلوا بعد عن المفاوضات، ويعتقدون أن هذه هي الطريقة لإجبار الإيرانيين على التخلي عن أسلحتهم النووية".

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يستعد في غضون ذلك، لاحتمال أن اعطي الإدارة الأميركية، "الضوء الأخضر" لاحقًا، لاستئناف الحرب.

في السياق، ذكر التقرير أن إحدى دول المنطقة، والتي لم تسمّها هيئة البثّ، قد منعت إسرائيل من استخدام مجالها الجوي، خلال غارات سلاح الجو الإسرائيلي، هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، فقد فاجأت هذه الخطوة كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين كانوا يعتقدون، أن التعاون بين البلدين سيكون قائما، على غرار جولات التصعيد الماضية ضدّ إيران.

ووفقا لمصدر وصفه التقرير بالمطّلع، كان هذا قرارا رفيع المستوى في تلك الدولة، والذي عدّته إسرائيل "رسالة دبلوماسية واضحة".

ورفعت إسرائيل مستوى التأهب إلى أعلى مستوياته، في إطار استعداداتها لهجوم أميركي محتمل على إيران الليلة، وخوفًا من رد إيراني على إسرائيل ودول المنطقة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مساء الخميس، إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي يُتوقَّع التوصّل إليها بين إيران وواشنطن، مشدّدا على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم، وإخراج المخصّب منه من إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل انتصاف ليل الخميس، التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، مضيفا أن "التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا" بحضور نائبه جي دي فانس، وقال إنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.